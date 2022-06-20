徵收價高、產權難釐清 社區志工自己「拼圖」做公園

桃園市中原里公二預定地雖然1979年就規劃，但因為土地徵收價高、產權移轉等問題卡關荒廢，芒草長得比人還高，令地方惋惜。不過，近年在當地里長積極爭取經費及社區環保志工無私奉獻之下，綠地如同拼圖一般逐漸填滿荒地，而綠地裡種植的可食用香料、鮮蔬，也成為弱勢家庭或獨居老人餐桌上的佳餚，成為地方美談。

公二預定地面積約5600坪，格局方正，周圍均為住宅大樓，雖然一旁就有市二簡易公園及忠孝公園，但忠孝公園規模僅2座網球場大，其中塞滿羽球場、涼亭、公廁及遊樂設施，而市二簡易公園又是供孩童溜冰、騎車、打球或辦活動的水泥地，地方始終期盼社區能有一塊綠地。

預定地礙於產權問題未能整體性開發，部分空地閒置多年，芒草長得比人還高，甚至遭人亂丟垃圾。不過，近幾年在中原里長王秀璞積極奔走及爭取之下，陸續在屬於市府的土地施作了2座面積約485坪、265坪的小公園，其中又以265坪的「中原快樂棧」最為人津津樂道。

王秀璞說，「中原快樂棧」是運用都發局清淨家園計畫30萬元經費打造而成，但由於經費有限，鋤草、整地和清運垃圾幾乎就用光所有的錢，所以許多後期工作都是社區環保志工無私奉獻完成，許多裝置藝術也是靠志工的巧手翻新再利用。

當地居民表示，社區有許多長輩喜歡下午聚在一起閒聊，但公園涼亭空間有限，運動場人聲鼎沸又過於吵雜，以前有不少人是從家裡拉了一張椅子就坐在馬路邊聊開，十分危險。「中原快樂棧」雖然不大，但總是一個可以安心歇腳閒聊的綠地。

「中原快樂棧」不僅是草皮綠地，其中還有志工們的開心農場，除了辣椒、薄荷和九層塔等香料，還有小黃瓜、茄子和地瓜葉等鮮蔬，每當收成之時，受賄的就是社區獨居長者或弱勢家庭，因此志工們再照顧菜園時也格外用心。