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長者第4劑預約率低 新北：接種站開放隨到隨打

中央社／ 新北19日電

新北市65歲（原住民55歲）以上長者，第4劑COVID-19疫苗明天開打，可是預約情形冷清，僅3萬人預約，預約率不到1成，因此，14處接種站將開放現場掛號隨到隨打。

新北市65歲以上長者第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，從20日到30日施打，疫苗種類包括莫德納、BNT、高端，從17日至28日開放預約，預約網址https://vacbooking.ntpc.gov.tw。

新北市政府衛生局向中央社記者表示，符合施打第4劑COVID-19疫苗的長者人數約38萬人，但3天來的預約情形並不熱絡，許多接種站及醫療院所預約人數僅兩位數，截至今天下午3時，全市29區僅石碇區額滿，總數僅約3萬人，預約率不到1成。

為提升預約及施打熱度，衛生局表示，考量長者不擅長使用預約系統，14處接種站開放現場掛號、隨到隨打，透過各區里長廣為宣傳及鼓勵長者接種；開放55至64歲原住民到14個接種站、406家醫療院所，持證明現場掛號、隨到隨打，接種疫苗時可獲4劑快篩試劑及新台幣500元禮券等加碼禮。

疫苗 衛生局

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