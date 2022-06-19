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北環段衝擊！社子市場93％攤商無處去 7萬居民受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市社子市場為大型無照流動攤商所組成，未來將受到北環段施工影響無法繼續擺攤。記者胡瑞玲／攝影
台北市社子市場為大型無照流動攤商所組成，未來將受到北環段施工影響無法繼續擺攤。記者胡瑞玲／攝影

北市社子地區傳統市場是當地上萬民眾主要採買地點，卻因捷運北環段6月啟動招標，規畫將社中街為公車轉運道路，讓市場外攤商恐無法繼續設攤，衝擊當地民生需求。市場處表示，有照攤商可申請至警察宿舍一樓擺攤，但當地市場外攤商超過93%都無照，議員陳政忠接獲無照攤商陳情，盼藉機比照雙連市場輔導安置合法化。

社子地區傳統市場及社中街攤販集中場自1985年起，其攤販業務移交至北市市場處管轄，隔年年底通過首長會報後營運至今，成為當地居民重要生活市集採買處。目前北市有營業許可證攤販共計1440攤、無證攤販約2萬8098攤，而社中街臨時攤販集中場（延平北路六段與社中街33巷）共計46攤，僅3攤為有照攤販，其餘43攤為無照攤販。

民眾陳情，北市府規畫將行經社子國小、社子公園、社子菜市場的主要幹道之社中街，作為公車轉運道路，屆時道路兩側將無法設攤，不僅影響數十攤商的生計，社子地區10里居民、近7萬人口的民生需求也受到衝擊。

陳政忠表示，杜正路的警察宿舍都更改建案正在進行中，該基地約有500坪，建議改建後1樓可作為攤商集中地、4樓為區里活動中心，這樣不僅能夠解決當地民眾的民生需求、改善社中街周遭環境，市場攤商也有替代方案；至於無照攤商，則盼能比照雙連市場方式來輔導。

警察局表示，有關社正路警察宿舍都更改建案，將1樓的商業空間作為社子集中市場遷移使用，已與都更處、市場處召開會議研商，決議將積極請市場處協助輔導辦理使用。

市場處處長陳庭輝表示，目前沒有任何一個法源能讓無照攤販進到市府場域擺攤，發放攤商證要有公開的程序及相關要求，過去曾考量攤商為弱勢者而發放，屬救濟行為，但該區域的路邊無照攤商並非這種情況。

陳庭輝指出，目前的社子市場並非真正的市場，而是既有店面延伸出去、使用到私人土地的流動攤販，因此才會受到北環段施工影響，未來恐面臨不能擺攤的狀況，但既有店面仍可營業；為保障民生採購的需求，杜正路的警察局宿舍改建後，也會留設商業空間，有照攤商可申請進駐攤攤做生意。

至於北環段工程完畢後，是否比照雙連市場輔導安置無照攤商？陳庭輝則說，民生西路45巷攤販仍為無照攤商，但為讓他們養活生計，最終要求攤商造冊、不能影響消防救災、實名制、成立自治會組織管理攤商環境衛生等估飯；陳表示，無照攤商擺攤對當地居民及環境有利弊，需要平衡，屆時再由新的市府團隊評估。

台北市杜正路的警察宿舍都更改建後，一樓將規畫為商業空間，提供攤商進駐擺攤做生意。記者胡瑞玲／攝影
台北市杜正路的警察宿舍都更改建後，一樓將規畫為商業空間，提供攤商進駐擺攤做生意。記者胡瑞玲／攝影
台北市杜正路的警察宿舍都更改建後，一樓將規畫為商業空間，提供攤商進駐擺攤做生意。記者胡瑞玲／攝影
台北市杜正路的警察宿舍都更改建後，一樓將規畫為商業空間，提供攤商進駐擺攤做生意。記者胡瑞玲／攝影
台北市杜正路的警察宿舍都更改建後，一樓將規畫為商業空間，提供攤商進駐擺攤做生意。記者胡瑞玲／攝影
台北市杜正路的警察宿舍都更改建後，一樓將規畫為商業空間，提供攤商進駐擺攤做生意。記者胡瑞玲／攝影

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