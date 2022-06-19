五股、泰山明天要停水 範圍內居民快儲水

經濟部台灣自來水公司第十二區管理處公告，為配合2區辦理「桃園區介壽路1200mm管線臨遷工程」，新北市泰山及五股部份地區500戶將於20日上午9時停水治至21日凌晨3時。

自來水公司第十二區管理處表示，此次停水區域及時間合計18小時。範圍在泰山區大科里(大科路、大科一路)、黎明里(黎明路、泰林路三段、大科路、大科一路)、同榮里(黎明路、犁頭窠)。五股區福德里登林路83號至91-10號及112號至114-6號。

自來水公司第十二區管理處指出，屆時將會提供臨時供水站，為至在泰山區黎明路23號(黎明活動中心)

自來水公司第十二區管理處提醒注意事項，民眾請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

自來水公司第十二區管理處表示，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，將造成馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或引發火災。另外也會造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

自來水公司第十二區管理處說，建築物自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。另外，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

自來水公司第十二區管理處表示，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，管理處將派專人到府服務。