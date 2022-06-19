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新北獲配17萬劑快篩 分區發給補教業助暑期防疫

中央社／ 新北19日電

新北市教育局今天表示，為協助補習班及課後照顧中心暑期COVID-19防疫，將分區分流發放由中央提供的17萬劑快篩試劑給全市2820間補習班及課後照顧中心，以維護孩子健康安全。

教育局發布新聞稿指出，暑假期間家長常將孩子送至補習班及課後照顧中心，行政院針對招收高中以下學生的補習班及課後照顧中心提供公費快篩試劑，新北市獲配17萬劑將發給全市2782間補習班、38間課後照顧中心，各補教機構依教職員工生人數規模，可分別配發40至200劑快篩試劑。

教育局表示，為降低人潮群聚風險，將採分區分流方式發放，請各業者於30日前依安排時地，分別前往板橋高中、新北高工或基隆高中領取。

新聞稿中，新北市教育局長張明文指出，補習班及課後照顧中心師生於班內上課、上班期間身體不適，有疑似感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關症狀時，即可使用公費篩劑進行篩檢；也提醒家長，若孩子生病應在家休息不到班，以維護孩子健康安全。

教育局表示，為維護補習班、課後照顧中心師生健康，新北市除發放快篩試劑，也督導各補教機構務必落實防疫，將持續加強防疫稽查，若業者違反規定，將依傳染病防治法及相關法規開罰及查處。

快篩試劑

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