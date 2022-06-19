新莊第一公墓遷葬遭批兩面手法 市府：仍有機會變綠地

新莊第一公墓占地約10公頃，周邊10多萬居民反映要增加綠地，新北市殯葬處從善如流，在第一階段遷移3.8公頃的公墓，不過市府又在近期的泰山都市計畫通盤檢討中將1公頃土地從公園用地變更為墳墓用地，民代質疑，這根本是阻止闢建公園綠地的行為，看不懂市府在玩什麼什麼兩面手法，另地方居民也成立自救會，目前已有數千人連署要市府給交代。

新北市殯葬處回應，泰山這塊土地今年才會禁葬，依民俗來說，7年後才能遷葬，變更用地是為了在現階段達到管用合一，未來若有綠地興闢計畫，都還是能夠配合施作。

新莊第一公墓歷史悠久，範圍包括新莊區近7公頃、泰山區約3公頃，靠近新北大道，周邊人口眾多，民眾皆反映希望遷移公墓，將其改為綠地，美化環境。

新北市府從善如流，日前開始分階段遷移，第一階段遷移了新莊區的3.8公頃公墓，在第二階段遷移時，遇到墓主反彈，市府目前仍在與他們協調中，長期規畫仍是希望能夠全數遷移。

不過市府最新提出的泰山都市計畫通盤檢討中，卻打算將新莊第一公墓中的1公頃土地從公園用地變更為墳墓用地，這樣的做法令民眾不解，也引起極大反彈，民代與居民都表達強烈抗議。

民眾陳先生說，市府近年在新莊、泰山積極重劃，大幅改變城市風貌，已經動工的新態塭仔圳重劃案就是最佳例子，不過市府現在又打算在開發區周邊保留墓地，這樣的做法令他覺得相當矛盾。

新北市議員陳文治說，新莊第一公墓3.8公頃已遷葬完成，剩餘6公頃左右仍為公墓，今年總質詢已跟市長侯友宜要求要遷葬，侯友宜也承諾今年7月編列預算，會將第二期搬遷計畫納入，但怎麼反而把泰山的部分，從公園用地變更成墳墓用地？如果新莊區這一塊後續變成公園用地，泰山也是公園的話，就會變成一片10公頃自然森林公園，市府現在的做法根本是開倒車。

議員賴秋媚說，新北有很多公園預定地，讓市府去徵收，市府又說沒錢，現在已經是公園預定地，當然希望未來能開闢成1個公園，市府怎麼會去變更為墳墓用地，此舉令人「匪夷所思」，且新莊第一公墓前2年才申請要把墳墓用地改為公園用地，鄰近的土地卻從公園用地改為墳墓用地，民眾當然都很反彈，也無法接受。

賴還說，附近地主、居民成立自救會，希望透過連署向市府表達訴求，已經有好幾千人連署。

新北市城鄉局指出，泰山這塊土地目前皆是公墓，為了達到管用合一，市府才會在泰山都市計畫通盤檢討中將3公頃的公園用地改為1公頃的墳墓用地及2公頃的保護區用地。

殯葬處表示，泰山區這塊土地下葬需求降低，市府打算今年執行禁葬，不過依照民俗，民眾需要等待7年才能撿骨，所以不可能現在就將該區塊改造成公園用地。