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新莊第一公墓遷葬遭批兩面手法 市府：仍有機會變綠地

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
新北市府泰山都市計畫通盤檢討中將公園用地改為墳墓用地引起地方反彈。圖／新北市殯葬處提供
新北市府泰山都市計畫通盤檢討中將公園用地改為墳墓用地引起地方反彈。圖／新北市殯葬處提供

新莊第一公墓占地約10公頃，周邊10多萬居民反映要增加綠地，新北市殯葬處從善如流，在第一階段遷移3.8公頃的公墓，不過市府又在近期的泰山都市計畫通盤檢討中將1公頃土地從公園用地變更為墳墓用地，民代質疑，這根本是阻止闢建公園綠地的行為，看不懂市府在玩什麼什麼兩面手法，另地方居民也成立自救會，目前已有數千人連署要市府給交代。

新北市殯葬處回應，泰山這塊土地今年才會禁葬，依民俗來說，7年後才能遷葬，變更用地是為了在現階段達到管用合一，未來若有綠地興闢計畫，都還是能夠配合施作。

新莊第一公墓歷史悠久，範圍包括新莊區近7公頃、泰山區約3公頃，靠近新北大道，周邊人口眾多，民眾皆反映希望遷移公墓，將其改為綠地，美化環境。

新北市府從善如流，日前開始分階段遷移，第一階段遷移了新莊區的3.8公頃公墓，在第二階段遷移時，遇到墓主反彈，市府目前仍在與他們協調中，長期規畫仍是希望能夠全數遷移。

不過市府最新提出的泰山都市計畫通盤檢討中，卻打算將新莊第一公墓中的1公頃土地從公園用地變更為墳墓用地，這樣的做法令民眾不解，也引起極大反彈，民代與居民都表達強烈抗議。

民眾陳先生說，市府近年在新莊、泰山積極重劃，大幅改變城市風貌，已經動工的新態塭仔圳重劃案就是最佳例子，不過市府現在又打算在開發區周邊保留墓地，這樣的做法令他覺得相當矛盾。

新北市議員陳文治說，新莊第一公墓3.8公頃已遷葬完成，剩餘6公頃左右仍為公墓，今年總質詢已跟市長侯友宜要求要遷葬，侯友宜也承諾今年7月編列預算，會將第二期搬遷計畫納入，但怎麼反而把泰山的部分，從公園用地變更成墳墓用地？如果新莊區這一塊後續變成公園用地，泰山也是公園的話，就會變成一片10公頃自然森林公園，市府現在的做法根本是開倒車。

議員賴秋媚說，新北有很多公園預定地，讓市府去徵收，市府又說沒錢，現在已經是公園預定地，當然希望未來能開闢成1個公園，市府怎麼會去變更為墳墓用地，此舉令人「匪夷所思」，且新莊第一公墓前2年才申請要把墳墓用地改為公園用地，鄰近的土地卻從公園用地改為墳墓用地，民眾當然都很反彈，也無法接受。

賴還說，附近地主、居民成立自救會，希望透過連署向市府表達訴求，已經有好幾千人連署。

新北市城鄉局指出，泰山這塊土地目前皆是公墓，為了達到管用合一，市府才會在泰山都市計畫通盤檢討中將3公頃的公園用地改為1公頃的墳墓用地及2公頃的保護區用地。

殯葬處表示，泰山區這塊土地下葬需求降低，市府打算今年執行禁葬，不過依照民俗，民眾需要等待7年才能撿骨，所以不可能現在就將該區塊改造成公園用地。

殯葬處指出，市府未來若有計畫將新莊第一公墓10公頃用地全部變更為公園綠地，那也能在都市計畫通盤檢討中將墳墓用地改回公園用地，現在執行的地目變更只是為了符合現況，並不會影響長期計畫。至於這塊土地未來要如何運用，還有待市府與居民溝通討論，再行決定。

民眾希望市府能遷走新莊第一公墓，改造成10公頃綠地公園。圖／新北市殯葬處提供
民眾希望市府能遷走新莊第一公墓，改造成10公頃綠地公園。圖／新北市殯葬處提供

都市計畫 開發區 森林公園 侯友宜

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