柯文哲籲蓋金廈大橋 議員批想當吳三桂想瘋了嗎？

民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天提出興建金廈大橋主張。對此，無黨籍台北市議員林穎孟今天說，首都市長發言具高度政治意義，質疑是唱和中共，「想當吳三桂想瘋了嗎」。

媒體報導，柯文哲昨天前往金門為黨內全國第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，談到對於兩岸之間的緊張氣氛，認為中國大陸廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，並主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

對此，林穎孟今天透過新聞稿指出，「柯文哲你是吳三桂？」，且說中國近日才對外宣稱台灣海峽為其內海，事隔數日，柯文哲就公布主張要蓋金廈大橋。

林穎孟認為，作為首都市長的外交國防發言，在國際都具有高度政治意義，柯文哲這時間講這種話，未免太過巧合，這不就是在唱和中共？且全世界都知道中國想要侵略台灣，是上千飛彈瞄準台灣的敵國。

她指出，金廈造橋會發生兩個問題，首先，國際外交上，更方便中國對外宣稱，台灣海峽是中國內海，台灣是中國的一部分；其次，國家安全戰略意義上，等於開門讓中共軍隊更方便進入台灣。

林穎孟提到，當年西藏軍隊編制不足，以致中共軍隊輕易入侵西藏，隨後雖簽署和平協議承諾「西藏現行的政治制度不變」，但中共佔領西藏後立刻撕毀，並發動血腥鎮壓。藏人例子歷歷在目，台灣更該謹慎面對中國野心。

對於柯文哲想蓋金廈大橋，林穎孟痛批，這不是專為中共造路嗎？質疑「柯文哲想當吳三桂想瘋了嗎？」