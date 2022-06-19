北市憂棉條斷裂未供免費兌換 議員批：難道不該上市？

台北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自今年3月7日起，每人每月可得價值200元的生理用品兌換券，不過教育局考量棉條恐發生斷裂或殘留體內，未列入棉條作為兌換選項，引來議員批評，「難道衛生棉條都不應該上市？」教育局表示，將再參酌學生意見討論，朝向新增棉條兌換的方向努力。

台北市今年編列6千多萬預算，提供3萬1266名台北市學籍的國中女生兌換券，不過由於考量衛生棉條屬於侵入性的生理用品，在台灣仍列為第二級醫療用品，且多數家長對於初經來潮的孩子，不會優先使用棉條，更憂棉條發生斷裂或殘留體內的情況，因此教育局今年度未將棉條納入兌換的選項。

議員黃郁芬表示，計畫推動後，她收到民眾陳情無法兌換到全部品項的生理用品，顯見教育局計畫不足之處。其實現在的健康教育課本都有提到使用棉條；因此她建議台北市應參考英國類似計畫，更可邀集學生代表，參酌學生的多元意見，並補助全品項的生理用品，儘速將衛生棉條納入可兌換商品名單。

議員吳沛憶表示，對於教育局針對先前做的評估考量，談到棉條是侵入性的生理用品、多數的家長不會優先使用等等說法，如今性平教育強調身體自主權，學生要使用棉條，難道還要經過家長同意；吳沛憶批評，其中還提到棉條可能發生斷裂或殘留體，按照這樣的說法，「衛生棉條都不應該上市？」

教育局長曾燦金表示，目前提供兌換的生理用品有10種可以做選擇，衛生棉條對美國跟英國都蠻普遍接受，不過台灣現在列為第二級醫療用品，且通路較少，因此將再邀集衛生局、社會局等相關單位討論，並參酌學生意見，往開放兌換衛生棉條的方向努力。

另外，針對國小中高年級學童初經來潮增加趨勢，教育局表示，110年學度第2學期於蓬萊國小、景美國小、桃源國小及潭美國小5校先行宣導，預計111年度第1學期比照國中，進行小規模試辦。