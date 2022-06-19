快訊

高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

大雷雨警戒範圍擴大 5縣市慎防劇烈降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市憂棉條斷裂未供免費兌換 議員批：難道不該上市？

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自今年3月7日起，每人每月可得價值200元的生理用品兌換券。本報資料照片
台北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自今年3月7日起，每人每月可得價值200元的生理用品兌換券。本報資料照片

北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自今年3月7日起，每人每月可得價值200元的生理用品兌換券，不過教育局考量棉條恐發生斷裂或殘留體內，未列入棉條作為兌換選項，引來議員批評，「難道衛生棉條都不應該上市？」教育局表示，將再參酌學生意見討論，朝向新增棉條兌換的方向努力。

台北市今年編列6千多萬預算，提供3萬1266名台北市學籍的國中女生兌換券，不過由於考量衛生棉條屬於侵入性的生理用品，在台灣仍列為第二級醫療用品，且多數家長對於初經來潮的孩子，不會優先使用棉條，更憂棉條發生斷裂或殘留體內的情況，因此教育局今年度未將棉條納入兌換的選項。

議員黃郁芬表示，計畫推動後，她收到民眾陳情無法兌換到全部品項的生理用品，顯見教育局計畫不足之處。其實現在的健康教育課本都有提到使用棉條；因此她建議台北市應參考英國類似計畫，更可邀集學生代表，參酌學生的多元意見，並補助全品項的生理用品，儘速將衛生棉條納入可兌換商品名單。

議員吳沛憶表示，對於教育局針對先前做的評估考量，談到棉條是侵入性的生理用品、多數的家長不會優先使用等等說法，如今性平教育強調身體自主權，學生要使用棉條，難道還要經過家長同意；吳沛憶批評，其中還提到棉條可能發生斷裂或殘留體，按照這樣的說法，「衛生棉條都不應該上市？」

教育局長曾燦金表示，目前提供兌換的生理用品有10種可以做選擇，衛生棉條對美國跟英國都蠻普遍接受，不過台灣現在列為第二級醫療用品，且通路較少，因此將再邀集衛生局、社會局等相關單位討論，並參酌學生意見，往開放兌換衛生棉條的方向努力。

另外，針對國小中高年級學童初經來潮增加趨勢，教育局表示，110年學度第2學期於蓬萊國小、景美國小、桃源國小及潭美國小5校先行宣導，預計111年度第1學期比照國中，進行小規模試辦。

衛生棉條 教育局 北市

延伸閱讀

北市智慧專案 教育局：北市屢獲智慧城市教育類大獎

北市災準金只剩5億？黃珊珊：將提第二次追加預算

相關新聞

柯文哲籲蓋金廈大橋 議員批想當吳三桂想瘋了嗎？

民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天提出興建金廈大橋主張。對此，無黨籍台北市議員林穎孟今天說，首都市長發言具高度政治意義，質疑...

北市憂棉條斷裂未供免費兌換 議員批：難道不該上市？

台北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自今年3月7日起，每人每月可得價值200元的生理用品兌換券，不過教育局考量棉條恐...

萬華「回加蚋涼季」開跑 黃珊珊：成立專案協助振興

台北市疫情趨緩，為振興萬華商機，南萬華的加蚋商圈今舉辦「回加蚋涼季」，盼吸引民眾到南萬華消費。副市長黃珊珊今天表示，為了...

影／桃園熱氣球嘉年華爆滿 助許願癌童圓夢感人

疫情影響停辦兩年，桃園石門水庫熱氣球嘉年華今年恢復舉辦，吸引爆滿人潮，今天早上繫留熱氣球升空，特別安排一名潘姓癌病女童與...

侯友宜至深坑集順廟參拜祝壽 盼疫情退散振興老街經濟

農曆5月25日是深坑集順廟保儀尊王及保儀大夫聖誕，新北市長侯友宜今前往參拜並表示，兩神明長期保佑民眾，今特別參拜暖壽，盼...

貢竂水T藝術節百年梯田地景 說心情故事聽愛樂五重奏

「貢竂水T藝術節」昨在新北市貢寮雞母嶺登場，今年有200多件民眾參展，以「水T」掛在百年水梯田上訴說心情故事，分享大家不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。