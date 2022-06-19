萬華加蚋涼季開跑 黃珊珊：成立專案協助振興

台北市疫情趨緩，為振興萬華商機，南萬華的加蚋商圈今舉辦「回加蚋涼季」，盼吸引民眾到南萬華消費。副市長黃珊珊今天表示，為了振興萬華，北市府已成立萬華專案，針對北、中、南萬華不同區域，推出不一樣的商圈特色。

台北市加蚋商圈主辦的「回加蚋涼季」活動，即日起到6月30日，推出親子同樂踩街實境解謎遊戲，將送出500分限量加蚋小福袋；另外，民眾到商圈指定店家消費，只要單筆消費滿200元，就有一次轉蛋機會，獎項包括熱炒杯、福虎御守等回加蚋涼系列商品，店家還推出超優惠券活動。

商業處表示，加蚋商圈是民國109年新成立的新商圈，位於萬華老城區，屬於台北市最早發展、歷史最悠久的區域，文史價值豐富，近年陸續有在地青年回到商圈創業，北市府去年透過補助方案，協助商圈舉辦在加生活節，今年則輔導商圈自辦「回加蚋涼季」活動，讓民眾多一過來萬華走跳的好選擇。

加蚋商圈協會理事長周孟儒表示，加蚋商圈為生活行商圈，服務在地家庭與親子客群居多，希望藉這次的回加蚋涼季活動，吸引民眾走訪不同類型商圈店家，並經由消費轉蛋抽獎刺激消費。

黃珊珊說，受疫情影響，萬華受創產業去年還沒有恢復，今年疫情又起，讓萬華商機還沒有起來又掉下去，北市府今年開始成立萬華專案，會協助萬華打造城市風華，北市府已經邀在地、專家學者開過幾次會議，會針對北中南萬華不同領域，由地方提出自己的靈魂、故事，政府協助硬體，振興萬華商機。

黃表示，加蚋就是大家俗稱的南萬華，北市府要打破大家過去的刻板印象，創造出北萬華、中萬華、南萬華不同風情，尤其加蚋所在的南萬華，是由許多在地青年回來經營，創造做非常多特色餐飲店、文創商品，要讓大家感受不同的南萬華風情。

她說，市長柯文哲今年很大任務，就是振興振興振興、轉型轉型轉型，市府也有非常多振興轉型預算，盼議員支持。