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影／桃園熱氣球嘉年華爆滿 助許願癌童圓夢感人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園石門水庫熱氣球嘉年華夜間光彫秀人潮爆滿。記者曾增勳／攝影
桃園石門水庫熱氣球嘉年華夜間光彫秀人潮爆滿。記者曾增勳／攝影

疫情影響停辦兩年，桃園石門水庫熱氣球嘉年華今年恢復舉辦，吸引爆滿人潮，今天早上繫留熱氣球升空，特別安排一名潘姓癌病女童與父母、姊姊搭乘繫留熱氣球升空俯瞰水庫，一圓潘姓癌病女童心願，她說，很開心搭乘熱氣球，回去要把搭熱氣球畫起來。

桃園石門水庫熱氣球嘉年華今年恢復辦理，昨天至26日連續9天在石門水庫南苑生態公園展開，超萌的英國20公尺橘色暴龍「DYNO」、巴西22.5公尺綠色劍龍「Steggy」吸睛，3個繫留熱氣球每天早晚兩場次載客升空，俯瞰水庫美景，最受大人、小孩歡迎。

今年熱氣球嘉年華在疫情緩和下舉辦，頭一天湧入爆滿人流、車潮，造成大塞車，停車場一位難求，超萌熱氣球成為民眾拍照打卡最愛，一早繫留熱氣球搭乘客人中，觀旅局特別安排一名潘姓癌病女童與父母、姊姊免費搭乘繫留熱氣球升空，第一次坐熱氣球俯瞰水庫美景，一圓潘姓癌病女童心願。

桃園市今年5歲潘姓女童，被診斷罹患腦癌治療中，對抗病魔十分勇敢堅強，她用注音在卡片寫下如果可以實現的心願，一是「去總統府找蔡想想貓咪」、二是「坐熱氣球」。觀旅局主辦單位今天上午特別安排潘小妹與父母、姊姊四人，搭乘繫留熱氣球升空覽景，一圓潘小妹心願，並邀請潘小妹明年回來玩。

潘小妹搭乘熱氣球時，喘氣站不大穩定，仍堅強完成熱氣球空中遊覽，很是開心，她說，很開心搭乘熱氣球，回去後要畫熱氣球。潘小妹父母也感謝觀旅局主辦單位貼心為小女兒圓夢。

觀旅局表示，今年熱氣球嘉年華走出戶外，吸引很多大人、小孩前往，超萌熱氣球及搭乘熱氣球空中賞景之外，每天小朋友為主的熱氣球收球體驗最受小朋友愛玩，還有吸引爆滿人潮的夜間光彫秀，今晚及25、26日晚上各有一場光雕DJ聲光互動秀，因為車位有限、昨天人潮爆滿塞車，呼籲民眾，將車開至石門水庫溪洲旅遊服務區停車場，再轉搭免費接駁車或走路遊玩，避免塞車影響遊興。

桃園熱氣球嘉年華安排潘小妹與家人搭熱氣球一圓心願。圖／市府觀旅局提供
桃園熱氣球嘉年華安排潘小妹與家人搭熱氣球一圓心願。圖／市府觀旅局提供
桃園潘姓癌病女童寫下三大心願，今天搭熱氣球一圓心願。圖／市府觀旅局提供
桃園潘姓癌病女童寫下三大心願，今天搭熱氣球一圓心願。圖／市府觀旅局提供
桃園石門水庫熱氣球嘉年華今年恢復舉辦。圖／市府觀旅局提供
桃園石門水庫熱氣球嘉年華今年恢復舉辦。圖／市府觀旅局提供
桃園熱氣球嘉年華安排潘小妹（左前）與家人搭熱氣球一圓心願。圖／市府觀旅局提供
桃園熱氣球嘉年華安排潘小妹（左前）與家人搭熱氣球一圓心願。圖／市府觀旅局提供
桃園熱氣球嘉年華安排潘小妹（左前）與家人搭熱氣球一圓心願。圖／市府觀旅局提供
桃園熱氣球嘉年華安排潘小妹（左前）與家人搭熱氣球一圓心願。圖／市府觀旅局提供

熱氣球嘉年華 石門水庫

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