侯友宜至深坑集順廟參拜祝壽 盼疫情退散振興老街經濟

農曆5月25日是深坑集順廟保儀尊王及保儀大夫聖誕，新北市長侯友宜今前往參拜並表示，兩神明長期保佑民眾，今特別參拜暖壽，盼祂們斬鬼除瘟，讓疫情快速消滅，也希望帶來基層經濟復甦，讓老街生意再起。

侯友宜說明，今特別參拜集順廟，最重要是保儀尊王及保儀大夫農曆5月25日聖誕，兩神明長期保佑民眾以外，更重要祂們斬鬼除瘟，讓疫情快速消滅，尤其新北這段期間仍在挑戰過程中，今敬獻「保境佑民」匾額，希望參拜神明讓瘟疫快速結束，民眾回歸正常生活。

侯友宜指出，集順廟建廟逾百年，不但是地方重要信仰中心，也見證深坑老街為茶葉等物資集散中心的歷史發展，感謝集順廟積極從事公益及社會教化，捐助偏鄉部落、低收入戶、公益基金會等，並推展鄉土及廟宇文化，嘉惠地方良多，履獲新北績優宗教團體表揚。

侯友宜提到，近來新北各官方休閒景點人潮逐漸回籠，生意也慢慢有起色，希望在防疫過程中也能帶動市民經濟，讓受影響的小吃及商圈等基層經濟都能快速恢復、回到穩定，讓老街生意再起。

集順廟主任委員高銘金表示，集順廟主祀保儀尊王及保儀大夫雙忠聖王庇佑地方，今年雙忠聖王聖誕正日（6月23日）除有祝壽法會，下午並有歌仔戲團精彩演出。

高銘金提到，保儀尊王和保儀大夫相傳即為唐朝安史之亂時死守睢陽而殉難的張巡、許遠兩位忠臣，亦稱「雙忠」，專司驅逐蟲害，保護禾苗，亦為茶產業的守護神。