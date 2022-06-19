貢竂水T藝術節百年梯田地景 說心情故事聽愛樂五重奏

「貢竂水T藝術節」昨在新北市貢寮雞母嶺登場，今年有200多件民眾參展，以「水T」掛在百年水梯田上訴說心情故事，分享大家不同的暖心故事，讓地景美學與在地觀光特色結合，還可一邊聽著音樂，展現不同的貢寮在地風情。

主辦單位東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達表示，「水T藝術節」是貢寮一群創生業者自主發想而創辦，充分展現台灣東北角的百年地景美學與在地觀光特色，讓他深受感動支持舉辦。

馬惠達說，在地店家自主串連成立「品味貢寮」聯合旅遊品牌，讓遊客一次了解貢寮豐富多元的物產風貌，更難得的有水梯田上的管樂團演出，提升質感。深具國旅深度體驗及疫後國際觀光的利基亮點，他看好在地業者能量及遊程未來潛力。

貢寮區長鍾耀磊區長表示，很高興有水T藝術節這麼有創意的活動在貢寮舉辦，讓更多遊客親近並了解貢寮。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍指出，地方創生的「路徑」有很多種，她成立的基金會選擇「以藝術來帶動創生」，因為藝術最能打動人心，用藝術將地方的美好說出來。

海洋大學「逗陣來貢寮」USR計畫主持人張文哲處長表示，很高興能讓海大的師生也能參與雞母嶺的「里山創生計畫」，讓同學就學階段就能體會里山永續與地方創生。

「水T藝術節」策展人蕭學苑說，愈來愈多人認同「用水T把愛說出來」的策展理念。今年有不少民眾把思念親人的暖心故事繪在水T上，寄情於天地之間，讓人非常感動。