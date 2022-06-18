北市智慧專案 教育局：北市屢獲智慧城市教育類大獎

台北市長柯文哲推動智慧城市，但北市的獲獎專案遭質疑，但北市教育局指出，近年來北市智慧及資訊科技教育表現屢獲國際科技組織肯定並獲各項國際性知名大獎。

教育局舉例，2019年首次代表北市參加全球著名資訊科技產業團隊IDC舉辦亞太區智慧城市(SCAPA)競賽，以「學習無界限-全方位智慧教育在臺北」提案，在170件提案中經過嚴格6階段評選及激烈競爭，最終脫穎而出與紐西蘭共同榮膺「教育類別最佳智慧城市專案」，是本市首次榮獲該類別大獎，更是歷年來台灣唯一奪得教育類別大獎城市。

另外，2020年以實踐教育機會平等理念及打造共享的雲端學習環境「智慧無界限+：台北酷課網路學校」再次參賽，在亞太區各國計200件提案中經歷獨立、嚴謹的國際專業評審評選，再通過公開投票等方式，技壓南韓、新加坡、馬來西亞各國強勁對手，成為台灣唯一連續兩年獲得亞太區智慧城市教育類大獎殊榮城市。

北市教育局指出，北市智慧及資訊科技教育表現，各項重大資訊軟硬體投資建設有目共睹，推出各大教育類服務平台使用量一再突破新高，為市民有感政績。