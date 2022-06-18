台北大縱走今舉辦「貴子坑郊遊趣」一日郊山寓教於樂

台北市政府觀光傳播局今天表示，觀傳局辦理的台北大縱走第一段體驗活動「貴子坑郊遊趣」，今天在貴子坑水土保持教學園區舉辦，針對一般民眾和喜愛登山活動的民眾，規劃了「寓教於樂派」和「征服全程派」兩種不同方向的特色遊程，更有專業解說講師帶領民眾瞭解貴子坑的過去及現在，行程非常豐富精彩。

觀傳局表示，台北大縱走第一段從捷運關渡站到二子坪服務站，全段約13公里，擁有特殊的地質景觀、豐富的生態、植物及山林景致。為充分展現路段特色，這次推出兩種行程，針對一般民眾推出的寓教於樂半日遊行程，規劃從貴子坑親山步道到貴子坑水土保持教學園區，沿途透過導覽解說講師的專業帶領，讓民眾深入瞭解貴子坑的特殊地質及變遷，從中教育民眾重視環境、珍惜水資源的重要性。

觀傳局表示，寓教於樂行程總共規劃4個梯次，透過ACCUPASS平台免費讓民眾報名參與，名額一開放就秒殺，疫情期間為保障參加活動者的健康與安全，報名民眾須提供2劑COVID-19疫苗施打證明始得參與。

觀傳局表示，征服全程行程則是由專業的登山旅行社「趣健行」針對喜愛登山的旅客推出全程健走，帶領旅客一睹蛙類最佳棲息地「二子坪遊憩區」的迷人風采、眺望被晚霞照耀熠熠生輝的「面天山」與台北都會景觀、昔日庶民藍染的原料「大菁」、樹齡超過250歲的「清天宮大榕樹」，及歷經大自然巧手創造的「貴子坑」。

觀傳局表示，為了推廣在地產業，活動更結合北投特產桶柑與硫磺溫泉意象的「磺磚桶柑酥」，及在地小農所栽種的優良農產品為原料所製作的麵包西點，組成兼具美味且富有在地特色的餐盒，讓參與民眾除了可獲得登山扣環外，還可免費將具北投滋味的餐盒帶回家享用。