富邦獨董任命爭議 綠議員再批柯文哲酬庸自家黨員

富邦獨董任命爭議，市議員簡舒培日前在市政總質詢中指市長柯文哲上任後新增4位獨董席次，但任命的人多與民眾黨有關，如前中評委賴祥蔚等人，質疑任命與專業不符，但柯文哲反嗆「沒有民眾黨的時候，都民進黨在當啦」。

簡舒培昨天再揭露，柯上任至今共推薦18位富邦獨董，只有3人具民進黨黨籍，且有金融專業背景，批評柯轉移焦點。

市議員梁文傑也說，他質詢了半天，財政局的回文還是一樣，不敢講賴祥蔚此人是誰交辦的，只說由「遴選會議」審查決定，其實賴祥蔚此人根本不重要。但這件事讓我們看清楚柯市府老愛擺出一副尊重專業、不涉政治的面孔，實際上是愛用誰就用誰，背後都是政治決定。

對此，北市府副發言人魏佑任表示，柯市長任內推薦的所有獨立董事，只看專業、不看政黨顏色，人選資格也都符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法。

簡舒培指出，柯文哲上任至今，共推薦了18位至富邦擔任獨董，第一屆2014年至2018年推薦10位，第二屆迄今推薦8位，檢視這18位台北市推薦至富邦擔任獨董的人選，有民進黨黨籍只有3人，佔比例僅有16%。

簡舒培說，由此可見柯文哲說民眾黨成立之前，富邦獨董都是民進黨籍，根本就是「烏龍轉桌」 轉移酬庸自家黨員的焦點，且兩屆富邦獨董的背景天差地別，從專業取向變酬庸民眾黨員，第一屆任期的名單，就算是民進黨籍也具有金融專業背景，包括張景森、陳錦稷、吳榮義。

梁文傑指出，「遴選會議」怎麼組成，簡單講就是市長、副市長、秘書長、輪值之副秘書長與一級機關首長及主責機關首長等七人。從市長以下，每一個人都是奉市長指令辦事的，這樣的會議可說是脫褲子放屁多此一舉。直接說市長任命到底是有多難?

魏佑任表示，對北市府而言，能為公司治理盡一份心力，推薦獨立董事人選予富邦金控，並經公司董事會同意後提股東會以民主方式投票表決選任，股東會已通過北市府推薦人選，經由股東會選出的獨立董事會向全體股東負責，也會在執行業務上保持獨立性，並且其職權受到相關法規的約束。相信每一位獨董都會在崗位上為公司治理做出貢獻。