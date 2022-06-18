第四屆台北市綠竹筍比賽揭曉 木柵筍農游璧菁雙冠王

台北市產業發展局今天在台北花博農民市集舉辦第四屆「台北市綠竹筍品質評鑑比賽」頒獎典禮，木柵區的筍農游璧菁從110位參賽者中脫穎而出，除了獲得冠軍，也奪下「甜筍王」獎項，是今年的雙料冠軍。產業發展局長林崇傑說，今年的綠竹筍品質更好，歡迎民眾選購品嘗。

產業局表示，台北市綠竹筍主要產季為6至9月，現在正是品嚐的最佳時節，台北市以木柵、景美、士林、北投、內湖及南港為綠竹筍產區，年平均產量約96萬公斤。

產業局表示，北市府除致力推廣綠竹筍外，更積極推動綠竹筍農藥殘留檢測，並透過品質評鑑，經由評審團目測、觸摸以及儀器檢測等方式，評鑑綠竹筍的外觀、色澤、柔軟度、甜度，選出冠、亞、季軍、甜筍王以及優良獎得主，以提升綠竹筍產業健全發展及品質，也讓筍農們有技術交流的機會，讓市民買得安心，吃得開心。

產業局表示，台北市農業隨都市發展而變遷，現今為都市型農業型態，與其他傳統農業生產縣市迥異，一級產業產值雖僅占全市收益之0.08%，但「台北有農」，自2010年起的農業振興方案計畫中，發展都市農業已漸成共識，以「友善食農、休閒農遊、韌性永續」為根本，協助農會、農業團體推廣各區的農特產品，如北投稻米、海芋及繡球花、木柵鐵觀音茶、南港包種茶、士林山藥、內湖草莓及蜂蜜、全市綠竹筍等產業，創造產品附加價值並提昇市場潛力。

林崇傑說，台北的綠竹筍有「綠寶石」稱號，口感如同水梨般細緻，台北的綠竹筍產量雖然不大但品質很好，今年品質更好，參加北部的綠竹筍比賽還獲得季軍的好成績，歡迎大家趁當季多品嘗在地的綠竹筍。