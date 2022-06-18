東北角福隆生活節登場 霹靂沙雕、自行車遊程新體驗

2022東北角生活節系列活動今天啟動，交通部觀光局長張錫聰到場，他說，今年與福隆沙雕藝術季活動結合，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中，並有自行車騎遊旅行規畫，歡迎民眾來感受東北角當地特色。

交通部觀光局長張錫聰、新北市觀光旅遊局副局長莊哲榮、貢寮區區長鍾耀磊、大東北角觀光圈理事長王文新、交通部觀光局東北角管理處長馬惠達等，在福隆海水浴場停機坪啟動「2022東北角生活節系列活動」。

現場有觀光大使喔熊組長與東北角吉祥物福氣龍現身，並安排有「趣味變裝騎行｣開騎活動，推廣今年度自行車深度旅程、在地文創市集、懷舊鐵道文化、道地漁村風情、創意沙雕活動等。

張錫聰表示，歡迎民眾朋友低碳暢遊經典漁村小鎮，走訪舊草嶺隧道、福隆海水浴場、萊萊海蝕平台、卯澳漁村、三貂角燈塔等特色景點。透過自行車之旅，感受東北角當地特色、自然景致和人文之美。

馬惠達表示，東北角福隆生活節自6月18日至10月29日，每周六都會推出三大主題系列活動，有自行車主題騎遊、沙灘親子活動及海洋生活嘉年華，每個月來東北角的民眾朋友都能暢玩東北角，體驗東北角優質觀光活動。

生活節活動與福隆沙雕藝術季活動結合，今年福隆國際沙雕藝術季主題為「霹靂傳奇‧掌中天下」，作品共計36座，展期到10月10日。