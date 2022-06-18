朱銘作品城博會結束後將撤回 美術館與市府再洽談怎留

新北市朱銘美術館在基隆國門廣場策畫 「人間系列－紳士」展，帶著行李，撐傘及圍圍巾的紳士造型雕塑，融入「雨都」情境，展出多日來很受歡迎，吸引很多遊客拍照打卡。但只有展10天，不少基隆人希望留下永存。朱銘美術館表示，將先撤回作品，後續再和市府討論。

藝術家朱銘的「人間系列－紳士」，每位紳士的身材，身上的彩繪都不同，藝術家還以衣服的領帶、圍巾和領結等小飾品來區別，臉部五官雖以非常簡單的方式處理，但仍可看出每位紳士各自不同的表情。作品配合基隆城博會，設置於國門廣場，自10日起展至19日。

但近出現部分遊客直接坐在皮箱、行李上合影拍照、休息景象，挨批不尊重作品。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯表示，此次策展朱銘大師藝術作品到國門廣場展出，紳士撐著雨傘、拖著行李等的雕塑，非常符合基隆的意象，展出以來很受歡迎，會加強巡查。但是藝術作品要靠大家共同來維護，呼籲遊客拍照參觀時，不要隨意碰觸、破壞，更不可坐在作品上面，一起發揮公德心和文化素養，也是尊重藝術作品的展現。

朱銘美術館館主室主任劉佩貞說，現場並沒有刻意圍起來，讓民眾和作品可以親近觀賞，但請民眾拍照時保持一些距離，不要碰觸及坐在其上，現場策展人員應會柔性勸導；至於是否有可能展期結束後仍有機會留下來？她說會先撤回去，後續再和市府討論。

對於是否留下朱銘作品，基隆市長林右昌日前說，會與館方討論借展等合作方案，希望能繼續展覽大師作品。