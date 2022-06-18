南市府暑期工讀90名競爭激烈 公園總圖34人搶3職缺

台南市府暑期工讀今天辦理公開招募，各用人單位開出90個工讀職缺，吸引298人報名面試，錄取率為30.2%，面試結果將公布在台南市政府勞工局職訓就服中心網站最新消息 http://job.tainan.gov.tw。

勞工局長王鑫基表示，勞工局推動「大專青年學生公部門暑期工讀」，提供青年學生做中學的機會，透過體驗職場，養成未來工作所需的態度與職能，提早規劃自己未來的職涯方向，更讓本市青年透過返鄉工讀進一步的認識家鄉文化，進而鼓勵青年學生畢業後返鄉就業，為台南留才。

為促進青年就業，勞動部宣布啟動「青年就業獎勵計畫」，去年10月1日至今年9月30日畢業青年，在今年9月底前就業（或明年6月底前退役且退役後90日內就業），且連續受僱同一雇主滿90日，發給2萬元；受僱滿180日，再加發1萬元，市府將配合勞動部推動青年就業獎勵、產業新尖兵及青年就業旗艦等計畫，一起協助青年就業，渡過疫情難關。

今年市府共推出27支專案計畫，最熱門的是文化局圖書館公園總館共有34人報名競爭3個名額。參加甄試的學生認為能在暑假賺取學費，還能參與公務機關運作，體驗公部門職場生活，對未來有意從事公職，是很好的學習歷練機會。