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憂疫情及勞動力不足影響 新北推企業數位轉型四部曲

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
寶高智慧產業園區辦理「新北產業升級 DIGI+轉型啟動大會」，邀請鴻海、和碩、新漢智能等多家數位系統供應廠商、新北工業會、新北電腦商業同業公會等公協會代表一同共襄盛舉。記者李成蔭／攝影
寶高智慧產業園區辦理「新北產業升級 DIGI+轉型啟動大會」，邀請鴻海、和碩、新漢智能等多家數位系統供應廠商、新北工業會、新北電腦商業同業公會等公協會代表一同共襄盛舉。記者李成蔭／攝影

為協助企業掌握數位轉型契機，新北市推出「中小企業輔導團」、「企業產經大學」、「中小企業信用保證融資貸款」以及「新北引領數位轉型應用計畫」數位轉型四部曲，輔導業者轉型。新北市長侯友宜表示，面對疫後經濟，新北必須提早布局，像寶高園區是科技重鎮，期望透過大的科技公司帶動中小企業轉型。

新北市長侯友宜表示，製造業面臨了工業4.0、疫情、勞動力不足以及經貿情勢的影響，產業數位轉型是必然的趨勢，新北將透過數位轉型四部曲，提供企業診斷諮詢服務、培育產業領域專才、解決企業營運資金需求，以及召募鴻海、和碩、台通紡及虎門等多家不同領域的知名業者，加入數位系統供應商的行列，提供媒合對接服務，協助業者成功轉型。

經發局補充，業者可透過「中小企業輔導團」顧問諮詢，獲得轉型建議；也可參加「企業產經大學」課程，培訓數位轉型相關高階人才；「新北引領數位轉型應用計畫」供應服務廠商提供的數位解決方案，導入必要的軟體及硬體；「中小企業信用保證融資貸款」則可舒緩業者購置智慧自動化生產的機器、設備及電腦軟硬體的資金壓力。

活動上特別邀請「新北引領數位轉型應用計畫」的供應服務廠商介紹數位轉型解決方案，例如鴻海精密機械軟體研發中心的FoxconnApp，可建立共同開發流程、標準、工具、與品質一致的產品外觀設計，減少重工的狀況；和碩則提供5G OREN專網建置方案，可應用於智慧工廠、智慧交通、數位韌性等。

經發局提到，除了數位轉型輔導計畫外，也預計與經濟部中小企業處合作辦理「台灣雲市集TCloud」第二波補助說明，針對一般商業進行轉型輔導。另外，還將推出系列電商課程，透過中央與地方資源相互配合，協助新北企業數位轉型，提升產業競爭力。

新北市長侯友宜表示，製造業面臨了工業4.0、疫情、勞動力不足以及經貿情勢的影響，產業數位轉型是必然的趨勢，新北將透過數位轉型四部曲輔導中小企業。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，製造業面臨了工業4.0、疫情、勞動力不足以及經貿情勢的影響，產業數位轉型是必然的趨勢，新北將透過數位轉型四部曲輔導中小企業。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，製造業面臨了工業4.0、疫情、勞動力不足以及經貿情勢的影響，產業數位轉型是必然的趨勢，新北將透過數位轉型四部曲輔導中小企業。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，製造業面臨了工業4.0、疫情、勞動力不足以及經貿情勢的影響，產業數位轉型是必然的趨勢，新北將透過數位轉型四部曲輔導中小企業。記者李成蔭／攝影

新北市長 侯友宜

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