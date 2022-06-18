智慧城市得獎太多？議員批北市府「左手頒獎給右手」自嗨

台北市長柯文哲推動智慧城市，市議員王浩指出，北市的獲獎專案，主辦單位是北市政府，獎項「左手頒給右手」甚至重新包裝後再參賽，以獲更多得獎紀錄，北市是智慧城市還是「自嗨」城市？而且這些曾獲獎的專案，有的窒礙難行，少有民眾使用，也沒有後續規畫。資訊局表示，專案受多種因素影響，不免有終止的可能性。

北市府2017年至2021年，共計編列1億6千萬元智慧城市推動相關預算，柯文哲不忘宣傳，曾在大學演講中說「得獎實在太多，不必自己吹牛。」但王浩調閱資料發現，北市2015年至2021年間共計61項專案獲獎，其中有多達20項的獲獎專案是出自於北市府主辦或協辦的獎項，包括智慧城市創新應用獎獲獎18項、全球智慧城市聯盟獎獲獎2項，他質疑北市府花大錢「自己辦比賽頒獎給自己」。

王浩說，北市府自2019年起每年花費300萬加碼舉辦全球智慧城市聯盟獎，竟將北市過去曾獲智慧城市創新應用獎的專案重新包裝後再度參賽，藉此刷新更多獲獎紀錄，「一個論文可以投兩個期刊？兩個都參加嗎？」

另外，若再檢視智慧城市創新應用獎，可發現有將近一半的獲獎專案早已停止辦理或從來沒有實際使用案例。例如現已停止辦理的專案項目，包括106年獲獎的台北市物聯網實驗平台、107年的士北科自駕車計畫以及110年的信義路夜間自駕巴士計畫等3項。

對此，資訊局表示，北市推動智慧城市概念驗證PoC專案，像是iTrash已於今年6月在瑞陽站、東湖站、西湖站等3處公有場域設置，廠商並將於7月與內湖量販業者落地合作，不過創新實驗專案，受技術、服務模式或市場反應等因素影響，還是不免有成功或終止的可能性。

另外，智慧城市論壇暨展覽，每年辦理的智慧城市創新應用獎，以及由全球智慧城市聯盟GO SMART發起之GO SMART Award，獎項都是由主辦單位聘請外部專門委員獨立審查，以維持獎項公正及公平性。北市府雖共同主辦智慧城市論壇暨展覽，但並非智慧城市創新應用獎及全球智慧城市聯盟獎的主辦單位。