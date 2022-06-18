雙北65歲長者可申請健保補助金3224元？社會局：假訊息

台北市社會局表示，社群網路和通訊軟體最近出現一則訊息，表示設籍雙北年滿65歲的長者可到區公所辦理健保補助金3224元，這是假訊息，老人健保是由社會局主動審查，民眾無需另外申請。

社會局表示，最近在網路社群媒體和通訊軟體LINE流傳一則訊息，內容為「趕快通知爸爸媽媽爺爺奶奶！只要戶籍在台北市、新北市，年滿65歲可到區公所帶身分證存摺辦理健保補助金，3224元，半年領一次，沒辦快去辦，已問區公所確實能領，這是政府美意別忘了喔」，社會局表示，這是假消息，每澄清後一段時間，就會又再次出現傳播，呼籲民眾不要相信

社會局表示，老人健保補助是由社會局主動審查，民眾無需另外申請。若散布謠言，恐觸犯社會秩序維護法規定，將處以3日以下拘留或新台幣3萬以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

社會局表示，長者首次年齡及設籍符合時，將主動查調審查補助相關資格，符合台北市老人健保自付額補助資格者，由社會局代為將補助款撥付給中央健康保險署（每人每月以第六類保險對象自付額826元為補助上限），不會直接撥付補助款給長者。

相關補助資訊可至社會局網站查詢（網址：https://dosw.gov.taipei/，點選相關服務之「銀髮族服務」→「健保費補助及健康維護」→「老人健保補助」）。