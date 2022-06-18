旅讀週曆／三鶯地區手作體驗一日遊　看見過往風華與轉變

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

文／顏郁恩

新北市鶯歌為台灣陶瓷產業發展最蓬勃的地區，隔著一條大漢溪就是過去染布產業繁盛的三峽，兩個地區分別有豐富的陶藝文化與藍染文化，獨特的文化是眾人的記憶點，而要感受手工藝品最好的方式就是實際體驗，在過程中感受文化與手工藝品之間的關係，以製作方法為骨架，創意為血肉，打造屬於自己獨一無二的藝術作品。

鶯歌陶瓷博物館 打造屬於自己的陶藝品

鶯歌陶瓷博物館地下2樓的陶藝研習室，有大人、小孩都能共同體驗的陶藝課程，讓前來體驗的遊人們在欣賞完多元的陶藝品之後，能夠用自己的創意打造屬於自己的作品。

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

鶯歌陶瓷老街 感受陶瓷產業的風華轉變

做完手工藝品後，前往鶯歌陶瓷老街能夠看到過去陶瓷產業興盛的風華足跡。早期產業興盛之時，陶瓷老街就是鶯歌窯場的聚集地，但隨著時代轉變與產業轉型當時的盛況已不在，遊人們如果想體驗過去陶瓷產業的風華樣貌，可以到重慶街65號古早窯的店門左側，感受過往榮景，整座隧道雖然不大，但是製陶的用具都還留著，像是擠陶管、修坯器等，而內部每個小空間還有店家擺設的陶藝品，讓遊人們能夠充分感受到每一件陶藝品所帶來的驚喜感，在過往的時光隧道裡與之互動。

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

青年返鄉為三峽老城區注入活水 開創甘樂文創基地

深厚的文化不只可以豐富外地人對當地的想像，也能讓年輕人與當地產生連結，為當地注入活水，帶動更多發展。三峽河畔的清水街原有一座閒置許久的百年古厝，在地青年林峻丞返鄉後，便承租這棟老宅為「甘樂文創」基地，讓三峽老城區有了不一樣的風貌，這處藝文餐飲空間所販售的料理，是將100%台灣大豆所製食品，與台灣白米天然釀酵產品所搭配而成的一道道大地料理。

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

甘樂食堂用台灣食材 展現在地美味

在甘樂食堂的手作定食中，最受歡迎的是流淚醬拌豆腐麵定食，麵體加入100%產自台灣的黃豆粉，加上獨特的製面手法，使得黃豆香氣被包夾在麵條之中，再加上10多種辛香料炒製成的辣拌醬，配上扎實的流淚豆腐，讓黃豆香氣在嘴巴裡縈繞，多層次的口感更讓人欲罷不能。定食附有台灣白米釀製的無酒精養生甘酒，「甘酒」被日本譽為喝的營養液，可以補充體力、消除疲勞，也不會對身體造成負擔。

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

甘樂食堂設有染坊 建立與鮮明眾人對三峽藍染文化記憶

三峽也是染料植物大菁的主要產地，一直到現在三峽老街仍可以看到當年留下的染坊牌樓立面，隨著時代的轉變與西式、日式服飾的風行，三峽染布產業走向沒落，而為了延續藍染傳統文化，甘樂食堂內部建有染坊，讓遊人們能夠在此地駐足，經由在地師傅的指導，用雙手創造藍染紀念品，與當地文化建立連結，也能將這項珍貴的傳統技藝得以延續，讓遊人們能對三峽藍染文化有更鮮明的記憶。

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

三峽清水祖師廟為在地藝術家的重建成果 為當地文化寶藏

三峽河旁的三峽清水祖師廟（長福巖）建於1969年，供奉福建安溪高僧清水祖師，現有的外觀式在地藝術家李梅樹主導的第3次重建成果，每個角落都能發現設計巧思，除了是在地的信仰中心，抑是結合手作藝術的珍貴文化寶藏。

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

民36年所建的愛鄰醫院 現已成為弱勢青少年探索職涯場所

三峽老街旁的合習聚落，是甘樂文創在當地經營的工藝產業實踐基地，前身是由民國36年返鄉的台大醫師陳重明所建立的愛鄰醫院，時至今日已有70年以上歷史，許多在地居民都在此地獲得治療，目前已轉變成為弱勢青少年探索職業技能的場所，將老醫院救人醫人的精神延續下去，讓弱勢青年看見希望，找到希望。

Image source： YouTube／DailyView網路溫度計

三鶯一日小旅行，讓手作完整遊人們對當地文化的瞭解，將自己心中所定義的美，用藝術作品展現出來，與陶藝文化、藍染文化進行交流，用完成的藝術作品延續對三鶯地區特有文化的記憶。新北市文化局也特別和網路溫度計合作【旅讀週曆】影音節目，帶大家瞭解三鶯地區的特有文化，用手作與在地文化互動，在「做」之間感悟。

鶯歌陶瓷博物館

地址：新北市鶯歌區文化路200號

三峽老街

地址：新北市三峽區民權街37-147號

旅讀週曆影音節目：https://youtu.be/oIBo4rKa-Q8

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8