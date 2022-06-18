基國門廣場人間系列展 遊客坐朱銘作品拍照被批不尊重

新北市朱銘美術館在基隆國門廣場策畫 「人間系列－紳士」展，帶著行李，撐傘及圍圍巾的紳士造型雕塑，融入「雨都」情境，展出多日來很受歡迎，吸引不少遊客拍照打卡。卻出現部分遊客直接坐在皮箱、行李上合影拍照、休息景象。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，藝術家朱銘的「人間系列－紳士」，每位紳士的身材，身上的彩繪都不同，藝術家還以衣服的領帶、圍巾和領結等小飾品來區別，臉部五官雖以非常簡單的方式處理，但仍可看出每位紳士各自不同的表情。

賴素鈴指出，作品設置於國門廣場，拉近大眾與基隆港口的距離，看見海港也開始對海洋有所想像，相信這對於以文化治理的基隆，是一個嶄新的開始。

朱銘作品自10日起到19日在國門廣場展出，很受遊客及基隆人歡迎，吸引很多民眾拍照、合影，大部分民眾都是站在前方和旁邊拍。

但有讀者今天反映指出，日前看到有遊客和作品拍照時，竟直接坐在皮箱、行李上，還看到有人也是坐在皮箱上休息，對作品不太尊重，也恐重壓是否會造成作品損壞，希望大家一起來愛護大師級的作品，並爭取留在基隆。現場工作人員勸導民眾不要坐在作品上拍照。

很多有人覺得「10天限定」很可惜，希望永遠留在廣場。基隆市長林右昌曾說，會與館方討論借展等合作方案，希望能繼續展覽大師作品。他看到很多國中、小學生跟雕塑合照，老師在旁邊講解，這是一個很棒的戶外美學教育，公共藝術在國門廣場占有一席之地絕對必要，也才是國門廣場的格局。