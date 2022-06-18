全國大南瓜比賽 桃園種出692台斤奪冠

新北市全國大南瓜比賽昨日於淡水完賽，冠軍由來自桃園市觀音區農民陳榮富奪得，重達692台斤，得獎南瓜今日起於淡水漁人碼頭福容飯店、淡水區市民聯合服務中心及淡海輕軌紅樹林站等地展出。

淡水區農會指出，全國大南瓜比賽已辦理多年，成為全台最具有指標性南瓜競賽之一，每次都吸引眾多農友報名參加，累積不少知名度與好口碑，比賽除有比大南瓜重量的全國重量組、還有創意組、品質組及外觀、口感及甜度都要兼顧的食用南瓜品質組，每組都是競爭激烈。

今年度冠軍大南瓜將在6月18至24日，於淡水漁人碼頭福容飯店展示，其他各組獲獎南瓜也將於淡水區市民聯合服務中心及淡海輕軌紅樹林站展示。

大南瓜重量冠軍得主陳榮富表示，經過多年挑戰，終於在新北全國比賽獲得冠軍，土壤肥沃度的掌握是比賽關鍵，加上電風扇幫大南瓜降溫，才能順利長大。亞軍林建訓表示，越來越多農友加入種植大南瓜行列，農友們能互相交流經驗更有機會種出破紀錄南瓜。