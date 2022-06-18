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美兩黨參議員提「台灣政策法案」 將台列入主要非北約盟友

繼防疫物資 青創酒商警察節再捐雙北警千份便當、芒果

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
高建碩贈送便當給文山一分局警方。記者李隆揆／翻攝
高建碩贈送便當給文山一分局警方。記者李隆揆／翻攝

高粱酒商「酒齡特厚」執行長高建碩有感警察是防疫前線，肩負治安、交通及防疫重任，繼去年捐贈大量防疫物資，近日警察節前後，再度捐出千份便當及千顆芒果給雙北市警方，支持員警也力挺果農。

年紀才20出頭的高建碩青創高粱酒專賣店「酒齡特厚」，去年初開業剪綵時，藝人胡瓜特別到場主持剪綵儀式，然遭逢新冠肺炎疫情衝擊，高建碩有感於警察人員是防疫前線，肩負治安、交通及防疫重任，執勤染疫風險高，去年捐出防疫物資酒精槍、防疫面罩、護目鏡等物資，今年4、5月快篩試劑難求，他也捐出快篩試劑給警方。

高建碩說，除經營酒品專賣店，他也和朋友經營熱炒店，6月15日是警察節，為體恤員警執勤辛苦，特別委託店內大廚料理招牌菜製成便當，同時向南部果農買來1000顆芒果，分別贈送給雙北市警方，讓基層員警能享用便當及芒果，補充營養，既支持警察也支持果農。

據悉，高建碩此次共準備1300份便當、500杯飲料及1000顆芒果，警察節前後陸續送給雙北市警局、北市保大第一中隊、中山、新莊、文山一、中和、樹林分局、長安派出所等機關，後續還將贈送新北市警局2萬5050只口罩，也將送便當給警政署、刑事局，善舉難得。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高建碩去年就曾贈送防疫物資支持警方。記者李隆揆／翻攝
高建碩去年就曾贈送防疫物資支持警方。記者李隆揆／翻攝
高建碩贈送便當給文山一分局警方。記者李隆揆／翻攝
高建碩贈送便當給文山一分局警方。記者李隆揆／翻攝
高建碩贈送便當給台北市警局。記者李隆揆／翻攝
高建碩贈送便當給台北市警局。記者李隆揆／翻攝
高建碩贈送便當給文山一分局警方。記者李隆揆／翻攝
高建碩贈送便當給文山一分局警方。記者李隆揆／翻攝
高建碩向南部果農購買1000顆芒果，搭配便當贈送給警方享用，支持警察也支持果農。記者李隆揆／翻攝
高建碩向南部果農購買1000顆芒果，搭配便當贈送給警方享用，支持警察也支持果農。記者李隆揆／翻攝

警察 便當

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