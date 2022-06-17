汐止福安街人行道破損 更新重做變平坦
汐止區福安街及仁愛路一段，社區大樓不少，居住人口密集，不過，福安街人行道，之前破損嚴重，輪椅族或是推娃娃車都很不方便，所以，新北市議員廖先翔就協助爭取改善，現在全新的人行道完成，讓行人通行更安全舒適。
福安里長顏群宗說，福安街39號到51號的人行道，從20多年前到現在，長期以來破舊修修補補，也會影響到行人的安全，所以，去年也有跟公所反應，很開心今年完工，讓人行道變平坦好走。
新北市議員廖先翔表示，福安街靠近仁愛路的人行道，最近區公所已經修繕完畢，最主要是因為舊有的人行道是傳統的紅地磚的鋪面，一直以來出現破損，造成長輩或是無障礙輔具在通行上並不方便。
廖先翔指出，雖然說旁邊有社區大樓興建時退縮的開放空間通道，但因為早期汐止容易淹水所以都有墊高，造成階梯落差大，所以，大部分的長輩或是推輪椅都會使用人行道，既然破損了，就請公所盡快改善完成，讓人行空間更友善。
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