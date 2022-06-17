汐止消防隊要共構新建 地方盼融入週邊景觀

已經四十多年的汐止消防隊，廳舍老舊，結構也出狀況，現在改建工程規劃持續推進，今(17)日新北市消防局也在汐止行政大樓召開汐止消防隊暨市民中心共構簡報說明會，因為週邊有廟宇、鳥居及大型公園等等，地方也希望能融入週邊的地景文化。

新北市議員白珮茹表示，很高興在市政府的配合下，消防第六大隊的廳舍，透過都市計劃變更可以整棟進行改建，因為，舊的汐止消防隊歷經多次汐止淹水救災救護，而廳舍位在大馬路旁，地理位置可以說是非常的好，希望改建後的消防廳舍可以提供給消防隊員更好的環境，而因為廳舍在歷史建物鳥居的旁邊，希望在設計師的設計元素裡面，可以融入更多文化、歷史意象，讓週邊的環境跟新大樓可以更結合。

新北市議員廖先翔指出，消防隊的改建案討論很久，因為，消防分隊當初在蓋的時候並不是蓋在機關用地上，所以，在現有的建管法令上是沒辦法改建，後來市府決定透過變更地目將原本的公園用地變更為機關用地，有相關的建蔽率跟容積率，可以興建一個新的消防廳舍，目前整個流程在侯市長上任後，就馬上啟動新北市的都市計劃變更，目前已經送到內政部了，都市計畫委員會審議也大致通過了，現在只剩一些行政手續的流程，所以，新北市消防局也著手相關規劃，今天很開心可以看到一個雛形，後續地方有一些相關的討論，像是跟地景或是歷史文化的融合、或是後續相關的維護，大家也進行了意見的交換。

汐止區長陳健民則表示，這個案子也是透過都更，將現有老舊的消防分隊、跟後面的調解會也是海砂屋拆掉，整塊土地做整體規劃，未來這棟大樓主要是提供消防第六大隊以及汐止分隊使用，並且納入活動中心，而且也會同時考慮到一旁鳥居、忠順廟，也就是過去汐止神社的感覺，未來會納入做整體規劃。

新北消防局股長王蘋強調，本案工程會在今年底完成規劃設計，並且明年會把整體規劃設計完成以及發包，民國113年就進行工程施工，114年就能夠完工進駐。