瑞芳傑魚櫻花步道人多 研議增設休憩設施

瑞芳區基隆河左岸櫻花步道，全長將近4公里，環境清幽又乾淨，每天都有近百人在這裡走走，只是就有民眾反映，走到中段的部分想休息一下卻沒有地方可以稍做休息，今(17)日新北市議員林裔綺會勘，研議設置休憩設施的可行性。

瑞芳左岸櫻花步道協會理事長葉翠玲表示，這幾年在步道沿岸種植櫻花，要讓步道在花季時看起來有不一樣的顏色，但考量到來步道的大多是有年紀的長者，走一走也需要休息的地方，所以才向議員反映，希望能夠協助設置。

市議員林裔綺說，基隆河岸步道吸引很多人散步健走，但是有民眾反映，因為步道長度較長，如果中途休息的話，沒有休憩座椅可以使用，因此她也會協助爭取相關經費要設置休憩空間，讓民眾散步休閒有地方可以休息一下。