「疫」起遊礦鄉 瑞芳高工線上行銷在地文化

雖然因為疫情無法出國，但網路無遠弗屆，國際教育推動有不一樣的新樣貌，瑞芳高工今(17)日辦理線上教學交流活動，由應用英語科以『黃金博物館文化導覽課程』為主題，藉由學校網路設備以線上直播互動方式拉近了與MRSHS姐妹校的距離。

新北市瑞芳高工應用英語科希望培訓學生成為具備英文導覽能力的專業導覽員，為此學生經過一系列導覽內容課程的實施吸收並轉換為觀光英文的口語表達。導覽專業英文的詞彙潤飾、指導學生實際導覽的肢體表現與姐妹校課程實施前的雙方線上共同備課都考驗著教師專業知能應用於生活實務的能耐。

今(17)日國際教育與姐妹校線上教學交流，無疑是學生二年來努力的學習成果展現，整個教學活動的流程掌控、黃金博物館導覽內容的照片呈現、課程內容的踏察結果，學生都能以流利的英文導覽表達介紹給姐妹校的師生了解。

應英二同學胡閔琁說，與姐妹校的國際交流課程，讓自己能真實的感受到人與人的互動可不受距離、文化差異所拘束，自己二年來的英文導覽培訓能力可有效的運用於工作職場之中。活動結果讓自身語文表達更具信心，也透過語言推廣在地文化肩負國際交流的外交使命。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，校方近期提供學生多方面雙語、國際教育的課程計畫，都是為了營造增加學生學習雙語的環境，並透過國際教育的實施提升學生國際觀及不同文化差異的學習，期盼能以技職為本透過雙語能力的提升能接軌國際多元創新。