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顧癌父女孩惹人疼 民眾熱血打爆協會電話

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
愛心協會下午邀請楊上萱協商協助持續就學的方式。記者李定宇／攝影
愛心協會下午邀請楊上萱協商協助持續就學的方式。記者李定宇／攝影

新北市19歲女孩楊上萱，家境清寒仍依自己努力考上中山女高及台大，但因父親罹患口腔癌末期，為照顧癌父面臨休學，消息一出引發民眾熱烈回響，紛紛致電愛心協會希望捐款，短短一天就有236位民眾留下聯繫方式，希望提供協助。

家境清寒的楊上萱，去年8月台大上榜當天得知父親口腔癌末期，過去一年在家線上上課並照顧癌父，但今年因經濟因素面臨休學。新北市全民愛心推廣協會得知後居間協助，民眾得知消息也不斷撥打協會電話，表示願意協助上萱完成學業。

協會理事長廖宜琨表示，由於若大量資金瞬間湧入，對於一位19歲女孩的人身安全將是巨大威脅，因此目前依造上萱家境、學業等等情形，將媒合基金會等公益團體，提供長期性的支援，而非短暫性的大量金額，以避免濫用民眾愛心，若有需要才會尋求民眾支持，未來並規劃由基金會直接資助上萱家庭。協會也將持續與上萱及基金會聯繫，提供長期且穩定的生活協助。

愛心 台大

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