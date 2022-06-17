foodpanda增收平台費惹議 北市府20日邀業者說明

外送平台foodpanda於6月7日起增收平台服務費惹議，行政院消保處今天指出，將請北市府行政調查是否違法。北市府消保官表示，20日邀業者說明及市府局處釐清疑義。

富胖達（foodpanda）6月6日對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日起酌收平台費，北北基每單收新台幣5元、桃竹地區每單收3元，這是foodpanda首次在台灣收取平台費。

消費者不滿外送平台增收平台服務費，提消費申訴，行政院消費者保護處發布新聞稿指出，統計至15日止，此事件消費申訴案件達831件，若併同其它消費爭議統計，foodpanda今年已被申訴達1706件。

消保處簡任消保官王德明告訴中央社記者，為維護消費者權益，10日已請台北市政府、6地區地方政府及富胖達公司開會，會請北市府盡速依消費者保護法進行行政調查，就此案件確認是否違反消保法及民法規定，並請6地區地方政府盡速處理消費申訴案件。

台北市政府主任消保官楊麗萍透過新聞稿表示，針對富胖達公司無預警對於訂閱制用戶額外收取平台服務費用適法性疑義，統計至今天下午1時止，受理申訴案約400件。

消保官指出，北市府已訂於6月20日邀集北市衛生局、商業處等事業主管機關進行適法性疑義釐清，並請富胖達公司到場說明，將要求提出妥處方案。

消保官表示，若業者不出席，可依消費者保護法規定裁罰，後續將視此公司研提出方案情況，評估申訴案件後續處理方式。