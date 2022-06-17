影／徐巧芯批縱容綠營網軍 苗博雅：把我想得太有能力

台北市政府網軍風波燒，議員徐巧芯昨(16)日在臉書貼文指出，PTT帳號(bryant780417)本來質疑是北市政府公務員，在上班時間貼政治性推文，還曾留言對她進行性羞辱，經查竟然是新北地院政風室科員，更被網友揪出該名帳號是台北市議員苗博雅鐵粉，此外，徐巧芯還點名苗博雅不該雙標，放任民進黨網軍。對此，苗博雅今(17)日受訪表示，「可能是把我想的太有能力了，謝謝巧芯這麼看重我。」

苗博雅說，巧芯議員是一個非常聰明，而且口才非常好的議員，我可能是講話比較遲鈍，所以她竟然都已經說，她有自己的答案，我想我也不必要再給她什麼意見，她就按著她的答案走就可以了，因為每一個議員的問政方法不一樣，有的是菩薩低眉，有的是金剛怒目，但是只要是對眾生好的事情，大家應該都一起來努力，巧芯議員可能她問政比較寬大為懷，我也希望說，之前信義分局員警上網Po了照片，結果馬上被記2支申誡的事情，也許巧芯議員，可以用她寬大為懷的方式，來為這個員警求個情，不要讓他受到這樣子過重的懲處。