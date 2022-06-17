吳訓孝批吳秉叡不敢告媒體 吳秉叡：別藉此創造聲量

新北市議員擬參選人吳訓孝今發文表示，2021年有媒體爆料民進黨「吳姓立委」喬疫苗，導致BNT疫苗採購案破局，PTT鄉民轉載該消息評論，遭立委吳秉叡興訟提告，最後大多數皆以不起訴處分，他批評吳秉叡只敢告網友，沒膽告媒體。吳秉叡回應，媒體並沒有指名道姓，是這些網友被煽動，直接點名，才會提告，他對願意道歉的網友都已經撤告，也希望大家不要藉此創造聲量。

吳訓孝批評，連不起訴書都以吳秉叡並未對媒體興訟為理由，打臉前法官吳秉叡的雙標興訟，有膽告網民，沒膽告記者。

吳訓孝表示，他之前是PTT法務站長，協助不少遭吳秉叡提告的鄉民，而近期不起訴處分的關鍵在於檢察官認定鄉民點評或是轉載新聞內容，都是可受公評之事，都在言論自由的保障範圍內，這是身為政治人物必須要承受的評論，連檢察官都知道的事情，身為前法官的吳秉叡居然沒有概念，令人十分詫異。

吳訓孝說，這種以司法手段試圖進行言論審查是徹底的反民主行為，明明是媒體爆料，卻對轉載評論網友興訟，對於消息來源的媒體視若罔聞，完全是把鄉民當細漢，吳秉叡不但不深自檢討，還扭曲檢察官的見解稱是司法還他公道，難怪鄉民會怒酸「有政府，會告人」。

吳秉叡回應，媒體並沒有指名道姓，只提到「吳姓立委」，立法院有許多人姓吳，這種作法會有訴訟上的困難，但PTT鄉民是直接指名道姓，這就是毀謗。

吳秉叡指出，這些民眾都是被煽動後才會發表相關言論，他也很同情這些鄉民，所以只要道歉的就會撤告，只有1個人堅持不願意道歉，所以被檢察官起訴。

吳秉叡說，現在大法官對言論解釋比較寬，所以沒有起訴大部分人，加上他也不喜歡告人，所以並沒有對這些鄉民提起民事訴訟。而吳訓孝現在這樣攻擊他，難道是希望他繼續提告，或是告媒體嗎？