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議員指特別費宴餐多 北市副市長蔡炳坤：請員工及會議便當

中央社／ 台北17日電

北市議員王浩指出，副市長蔡炳坤民國109年的特別費在宴餐部分花費新台幣58萬元，約占全部費用2/3。蔡炳坤今天說，多是用宴請內部員工及工作會議便當。

台北市議會民政委員會今天審議台北市政府秘書處等單位預算，列席的國民黨籍台北市議員王浩質詢，針對勞動局長陳信瑜特別費明細案，北市府仍不願提供給議會成立調查專案小組，且調資料發現，蔡炳坤在109年特別費有90萬元，但幾乎大部分費用都用在宴餐。

王浩表示，109年期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，但蔡炳坤卻花特別費約58萬元在宴餐，還曾至台中請吃飯，根本都在吃吃喝喝，要求北市府提供蔡炳坤特別費明細內容，秘書處預算先暫擱。

對此，蔡炳坤辦公室發布新聞稿回應，副市長就任3年多以來，恪守特別費支用規定，並無浪費公帑，依109年府級首長特別費用途及核銷歸類，特別費支用項目分為宴餐、禮（贈）品、捐款、賀奠儀、犒賞員工。

蔡炳坤辦公室表示，至於109年宴餐比例過高，主要是因特別費用途核銷歸類，且有相當多比例是用在宴請內部同仁及工作會議便當；自110年度起，有宴餐對象為內部員工就歸類在犒賞員工項目。

蔡炳坤辦公室指出，經用途核銷及歸類方式修正後，110年度的宴餐比例下降至21%，今年度至6月15日止，比例為20%，與109年度相比，比例已降低。

蔡炳坤 北市

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