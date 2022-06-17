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北市副市長特別費支用遭質疑 三分之二「都在吃」？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會民政委員會上午審查市府祕書處決算。記者楊正海／攝影
北市議會民政委員會上午審查市府祕書處決算。記者楊正海／攝影

北市議會上午審查市府祕書處決算，北市議員王浩質疑副市長蔡炳坤的特別費支用情形，109年特別費90萬中，有58萬用於餐宴占了三分之二「都在吃」，反觀市長柯文哲像小氣鬼，用在餐宴才2.7萬，而且109年已經有疫情，蔡炳坤還吃了58萬。對此，蔡炳坤辦公室回應，宴餐比例過高，主要是特別費用途核銷歸類的問題。

王浩指出，市政府來函指首長特別費明細不是機密，所以都可以公開，且照公文解釋，特別費不是機密，若議員索資都要完整詳細公布，沒有抗拒理由，但北市議會調查小組要求市府提供勞動局長陳信瑜的特別費，卻是不乾脆，遮遮掩掩。

王浩還質疑，蔡炳坤的特別費，109年已經有疫情了，還吃了58萬，占特別費的三分之二，還去台中請人吃飯。他曾經把蔡炳坤的特別費刪過剩1元，且送到大會也獲支持，可見不光是委員會有意見，但蔡依然故我，這樣吃吃喝喝，還有時間戮力從公？

祕書長陳志銘表示，特別費的公布，內部有討論過，涉及政務官、首長，原則上是依照以前的慣例，會做表格來提供議會。王浩說，他只要求公布58萬的宴餐上，是跟誰吃，還有支用月分，109年已經是有疫情，他要求列出月分給議員，看是用於上半年還是下半年，並在收到資料前，先將110年市府祕書處的決算全部暫擱。

蔡炳坤辦公室指出，109年宴餐比例過高，主要是特別費用途核銷歸類的問題。根據109年府級首長特別費之用途及核銷歸類，項目分為宴餐、禮(贈)品、捐款、賀奠儀與犒賞員工等5類，當年度「宴餐」有相當多的比例是用在宴請內部同仁及工作會議便當。

蔡副辦公室指出，但自110年起，有關「宴餐」對象如屬內部員工，則歸類在「犒賞員工」項目，因此用途核銷及歸類方式修訂後，110年度「宴餐」比例下降至21%，111年度至6月15日止，宴餐比例為20%，相較109年度已大幅降低。

蔡炳坤 疫情 北市

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