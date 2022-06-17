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北捷新埔站電梯事故罰金低惹議 廠商增至50萬元

中央社／ 台北17日電

北捷新埔站3月間電扶梯下滑釀旅客受傷，因契約懲罰性違約金僅新台幣2萬元遭質疑。台北市議員李明賢質詢契約修正情形，北捷今天表示，違約金提高為50萬元，廠商已繳交。

台北市議會交通委員會今天召開會議，國民黨籍北市議員李明賢質詢，捷運新埔站3月間曾發生電扶梯下滑造成多名旅客受傷，後續發現契約內的懲罰性違約金廠商僅要負擔2萬元，當時要求北捷檢討，目前狀況為何？

列席會議的台北捷運公司總經理黃清信答詢，當時契約內懲罰性違約金為2萬元，沒嚇阻效用也不符比例原則，後續決議2項內容，包含調整新契約比例及提高懲罰性違約金為50萬元。

黃清信說，已告知廠商有新契約，廠商雖對電扶梯保養有信心，但仍同意配合變更契約；至於舊契約部分，已發公文通知廠商，將採調整後的懲罰性違約金並追溯，廠商收公文後雖有意見，但有繳納費用。

李明賢再質詢，因應捷運新埔站電梯下滑事件，經調閱資料發現，北捷近1200台電扶梯，其中392台超過年限，例如木柵線啟用至今約20餘年，建議提早更換電扶梯，確保乘客安全。

黃清信答詢，調閱資料發現，其他國家內的捷運電扶梯使用年限有到25年以上甚至到40年，至於北捷電扶梯部分，不會只換不修或只修不換，使用時程到就重置，將考量財源、社會觀感等再評估。

他說，更換電扶梯要考量還有可用度，目前訂定可用度標準為90%，若無法修理仍會換掉電扶梯，狀況穩定就持續使用，若設置電扶梯環境地點較差，將採專案方式處理更換。

北捷 捷運 李明賢

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