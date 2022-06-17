影／點綴碧潭夜色 新北推碧潭吊橋主題燈光秀

新北市觀旅局點綴碧潭夜色，6月20日在碧潭吊橋推出全新主題燈光秀，透過為碧潭量身打造動感的光雕裝置，搭配碧潭河岸倒映的景緻及河畔美食，營造浪漫且悠閒的夜晚時光。

2022碧潭水舞6月19日順利展演完畢，此次大型和美山舞台搭配「雙水幕」動畫投影的精彩演出成功抓住民眾的目光，為碧潭增添活力氣息，58天的演出吸引了逾15萬的觀賞人次，回響熱烈。

新北市觀旅局表示，碧潭水舞結束後，精彩的碧潭吊橋光雕秀仍不落幕，6月20日釋出全新主題「虹彩幸福碧潭」，每天晚間6時至10時的整點，演出約5分鐘，透過橋側的光雕燈飾表現緊密且有力度的燈光變換，綿延不斷的七彩顏色使整座吊橋猶如一道彩虹劃過夜空，還能從剪影中看見香魚悠游的身影，搭配著夜晚安靜美麗的新店溪水，讓繽紛的色彩喚起到碧潭的幸福感。

新北市觀旅局指出，除精彩的碧潭燈光秀外，碧潭周邊亦有相當多樣的景點，民眾不妨騎乘自行車漫遊「新北幸福水岸線」的新店溪自行車道，沿途行經多座特色主題公園，還可一路騎到新店溪陽光橋等景點，體驗騎乘自行車的暢快。

新北市觀旅局指出，若想要與家人享受悠閒的下午，則可以到新店老街、碧潭餐飲遊憩區品嘗美食、漫步廣場欣賞山水景緻；想了解在地文化歷史，可以走一趟新店渡渡口，乘坐擁有百年歷史的「文化景觀」人力擺渡，往返灣潭與碧潭之間；此外還有新北市政府經發局所輔導的DCC square碧潭廣場在6月18日、6月19日周末兩天在新店捷運站旁2樓露臺區開設「這髦有意思」碧潭市集，商場於7月暑假期間每周末都有驚喜抽抽樂，歡迎想放鬆購物的民眾前往。