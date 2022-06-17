北市兒童疫苗第2劑接種 分2階段校園施打

台北市副市長蔡炳坤今天在媒體群組中表示，北市兒童疫苗第2劑接種規劃，莫德納第2劑規劃18及25日在景美、西門、內湖、文化4國小接種；輝瑞第2劑23日起校園集中接種。

蔡炳坤表示，中央ACIP專家會議建議5至11歲兒童應完成2劑疫苗接種、2劑間隔4至8週以上、以同廠牌疫苗完成2劑接種等決議；中央流行疫情指揮中心也已請各縣市可開始依原定時程接種莫德納，BNT疫苗第2劑自22日起開打。

蔡炳坤表示，北市已依可接種莫德納、輝瑞兒童疫苗期程，規劃2階段校園接種。

蔡炳坤指出，第1階段以莫德納第2劑為主，18日及25日分4區在景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區），安排5至11歲輝瑞兒童疫苗第1劑、6至11歲莫德納第1、2劑疫苗造冊接種。

第2階段則以輝瑞兒童疫苗第2劑為主，因北市輝瑞兒童疫苗第1劑校園集中接種為5月26日至6月3日，接種第2劑需間隔4週以上，所以規劃6月23日至7月2日，共10天安排國小校園集中接種輝瑞兒童疫苗第2劑，莫德納第2劑也可同步接種。

蔡炳坤表示，北市疫苗預約平台及合約醫院特別門診，也持續提供兒童疫苗接種服務。