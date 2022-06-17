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台北市第2季有機質肥料20日開放申請 預計發放4500份

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市環保局今天表示，今年度第二季有機質肥料發放將於6月20日上午11時於「田園銀行網路平台」開放線上申請，預計發放4500份。圖／台北市環保局提供
台北市環保局今天表示，今年度第二季有機質肥料發放將於6月20日上午11時於「田園銀行網路平台」開放線上申請，預計發放4500份。圖／台北市環保局提供

北市環保局今天表示，今年度第二季有機質肥料發放將於6月20日上午11時於「田園銀行網路平台」開放線上申請，預計發放4500份，歡迎喜好綠植栽的民眾準時上網申請，每人每次可領取10公斤，環保局也開放12處地點供台北市民就近領取。

環保局表示，將於6月22日至25日在南港展覽館「2022年台北國際食品展」，配合北市食安五環主題展出廚餘回收再利用製成堆肥成果，現場將免費發送400份有機質肥料及陶器200份。

環保局表示，北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，堆肥廚餘委託具有肥料登記證的合格廠商製作有機質肥料後，自2017年起部分回饋台北市以配合推動田園城市，並每季開放市民可於線上申請期間透過「田園銀行網路平台」申領。

環保局表示，今年度第一季有機質肥料發放已於3月18日截止，共計回饋市民4273人，第二季原訂於5月份發放，受疫情影響延後至6月份發放，環保局並呼籲市民朋友至各發放地點領取時，應配合中央疫情指揮中心所訂定防疫規範，配戴口罩及保持社交距離等，以守護彼此的健康安全。

北市 廚餘 疫情

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