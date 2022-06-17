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士林站因TOD工程未設無障礙坡道 北捷坦承疏失

中央社／ 台北17日電

台北市議員汪志冰指出，捷運士林站旁因有TOD案工程，導致2號出口未設無障礙坡道，影響殘障人士搭車。台北捷運公司今天坦承疏失未注意，但已增設並改善完成。

台北市議會交通委員會今天上午召開會議，國民黨籍市議員汪志冰質詢，昨天接獲陳情，有殘障人士準備搭捷運上班，卻發現捷運士林站2號出口的無障礙設施坡道封閉，還設圍欄和鐵捲門。

汪志冰表示，陳情的殘障人士幾乎都要搭捷運上、下班，且調資料發現，捷運公司從6月初就開始進行工程，並封閉捷運士林站2號出口，卻未考量殘障人士權益，未設置無障礙坡道。

國民黨籍議員陳炳甫、民進黨籍議員洪健益要求通盤檢討其他捷運站是否有類似狀況，並提出報告給議會委員會。

台北捷運公司總經理黃清信答詢，捷運士林站2號出口旁確實在執行TOD（大眾運輸導向都市發展）工程，且因施工關係，有封閉動線，增設簡易通道，不過未設無障礙坡道，坦承疏忽，現已完成相關措施，後續會檢討改進。

北捷表示，為讓捷運首座士林站TOD案工程順利進行及考量旅客安全、施工作業空間，自6月2日起至11月30日暫時封閉士林站2號出口，施工期間旅客可改用1號出口、2號出口東側預留施工便道的臨時出口。

捷運 北捷 汪志冰

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