使用率降至21% 三重集中檢疫中心今退場

新冠肺炎疫情擴散初期大量確診者需入住集中檢疫中心，新北市陸續啟用泰山、三重、淡水、新店、深坑、淡海及板橋7家集中檢疫中心，隨著疫情趨緩確診人數下降，集中檢疫中心占房率降至21％，衛生局今解除三重檢疫中心，新北市長侯友宜並頒發感謝狀感謝醫護辛勞。

新北市疫情高峰期盤點轄內防疫旅館及整合醫療量能，啟動徵用防疫旅館轉型為集中檢疫中 心，開設泰山、三重、淡水、新店、深坑、淡海及板橋7家集中檢疫中心，提供1368間房、2177 床收治量能。

隨著新北市疫情逐漸趨緩，確診人數下降，集中檢疫中心占房率降至21％，今日解除三重集中檢疫中心徵用，侯友宜感謝醫護及集中檢疫中心辛勞。

侯友宜表示，新北推動居家照護計畫分流輕症及無症狀確診者在家照護，集中檢疫中心設有衛生組，由專業醫護團隊進駐介入治療收治中重症患者，作為醫療緩衝保全第一線醫療量能。

後勤組由該場所飯店團隊進駐，負責住民之房務清潔、食宿、提供備品及環境衛生等事項，安全組為新北市警察局負責現場安全檢查及戒護等工作，並由國軍化學兵協助本市集中檢疫所 環境清消的工作。

今日解除的三重集中檢疫中心累計收治552位確診者，後送轉醫院10人，下轉居家照護1人，穩定解離541人。侯友宜感謝團隊讓確診者得到完善醫療及生活照護，工作夥伴也在承受染疫風險與心理壓力下平安順利地完成任務。