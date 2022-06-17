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侯友宜慰問第一線防疫人員 讚許令人敬佩的無名英雄
新北市長侯友宜今日上午前往新北市三重區衛生所及區公所慰問基層醫護人員及防疫工作人員，表達感謝之意。侯友宜也說，今年4月受限於中央法傳及Trace系統問題，讓第一線的衛生所及區公所同仁必須默默承受大量民眾急迫需求的情緒與壓力，真的非常辛苦，要謝謝他們。
侯友宜表示，衛生所及區公所防疫人員在社區防疫第一線，因應疫情變化，新北市從去年實施「平寧計畫」到今年全市推動「居家照護計畫」，原「檢疫隔離關懷中心」升級為「Covid-19 居家照護關懷中心」，所有防疫人員的工作任務也不斷調整。
侯友宜說，衛生所配合執行快篩陽即陽判定工作、遠距視訊門診醫療服務、確診者居家照護健康關懷、提供防疫衛生教育、協助疫情調查等工作；區公所同步成立區級關懷中心，即時處理居家照護者所有相關生活大小事，讓民眾可以安心在家康復，任務繁重。
侯友宜說，今年4月本土疫情攀升後衍生而來的大量確診者及接觸者居隔單處理，受限於中央法傳及Trace系統問題，讓第一線的衛生所及區公所同仁必須默默承受大量民眾急迫需求的情緒與壓力，真的非常辛苦，感謝大家盡心盡力在防疫工作上，無怨無悔的付出，守護新北市民的健康，所有第一線醫護及防疫人員都是令人敬佩的無名英雄。
衛生局長陳潤秋說，三重區人口數將近38萬人，今年截至6月10日，確診人數約8萬人，居家隔離人數累計也超過20萬人，龐大的防疫工作皆須仰賴基層醫護同仁及第一線的防疫人員的共同努力，近期雖新北市疫情已逐漸穩定，但同仁仍持續勇於承擔責任，秉持無私奉獻的精神為新北市民服務。
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