新北長者接種第4劑 首日上午逾萬人完成預約

新北市政府今天上午9時開放網路預約65歲（原住民55歲）以上長者施打第4劑疫苗，市府表示，起初瞬間流量曾達2500人，系統仍運作順利，截至中午共1.5萬多人完成預約。

衛生局表示，符合施打第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種長者人數約38萬人。今天上午9時起到28日上午11時接受預約，民眾可上市府官網點選預約網址辦理。

市府研考會表示，因過去曾建置過疫苗預約系統，因此，儘管一開始瞬間流量達2500多人，但系統仍正常運作，截至中午12時，短短3個小時已有1萬5257人完成預約。

市府表示，由於中央流行疫情指揮中心分配疫苗數量共38萬4696劑，數量有限，每人僅能預約1次，無法重複登記。預約成功後所傳送的序號，僅顯示數量，接種順序仍以現場報到取號為主。

衛生局表示，14個接種站從20日到25日施打，406家醫療院所可預約於20日到30日施打；長者施打時可獲4劑快篩試劑及新台幣500元禮券的加碼禮。另外，55歲到64歲原住民可持證明採現場掛號或隨到隨打。