快訊

本土5萬5187例 境外74再增BA.4、BA.5 下周有望5萬以下

新竹縱火案凶嫌妹男友首現身靈堂 與家屬談話後中午前離去

王令麟勢力進入大同董事會？哈佛女主播取代物流大老

新北長者接種第4劑 首日上午逾萬人完成預約

中央社／ 新北17日電

新北市政府今天上午9時開放網路預約65歲（原住民55歲）以上長者施打第4劑疫苗，市府表示，起初瞬間流量曾達2500人，系統仍運作順利，截至中午共1.5萬多人完成預約。

衛生局表示，符合施打第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種長者人數約38萬人。今天上午9時起到28日上午11時接受預約，民眾可上市府官網點選預約網址辦理。

市府研考會表示，因過去曾建置過疫苗預約系統，因此，儘管一開始瞬間流量達2500多人，但系統仍正常運作，截至中午12時，短短3個小時已有1萬5257人完成預約。

市府表示，由於中央流行疫情指揮中心分配疫苗數量共38萬4696劑，數量有限，每人僅能預約1次，無法重複登記。預約成功後所傳送的序號，僅顯示數量，接種順序仍以現場報到取號為主。

衛生局表示，14個接種站從20日到25日施打，406家醫療院所可預約於20日到30日施打；長者施打時可獲4劑快篩試劑及新台幣500元禮券的加碼禮。另外，55歲到64歲原住民可持證明採現場掛號或隨到隨打。

疫苗 衛生局

延伸閱讀

台北市兒童疫苗第2劑 BNT第2劑6月23日起開打

陳其邁籲5歲以下接種疫苗 侯友宜：等專家討論再決定

2022法國諾曼第世界中學生運動會 新北奪4金5銀4銅

提升學生外語能力 新北暑期招90師培訓

相關新聞

永和蛋黃區密集住宅都更難解 居民忍惡臭更憂公安意外

新北市捷運頂溪站周遭生活機能佳，是永和的「蛋黃區」，在捷運站後的文化路9巷16弄至30弄之間，有大片兩層樓舊房，占地5....

台北市第2季有機質肥料20日開放申請 預計發放4500份

台北市環保局今天表示，今年度第二季有機質肥料發放將於6月20日上午11時於「田園銀行網路平台」開放線上申請，預計發放45...

使用率降至21% 三重集中檢疫中心今退場

新冠肺炎疫情擴散初期大量確診者需入住集中檢疫中心，新北市陸續啟用泰山、三重、淡水、新店、深坑、淡海及板橋7家集中檢疫中心...

侯友宜慰問第一線防疫人員 讚許令人敬佩的無名英雄

新北市長侯友宜今日上午前往新北市三重區衛生所及區公所慰問基層醫護人員及防疫工作人員，表達感謝之意。侯友宜也說，今年4月受...

全台唯一行動精油車 茶博館提煉草木香氣

新北市坪林茶業博物館與農委會林業試驗所合辦香氣島讀小旅行，全台唯一的行動精油車將在6月26日開到茶博館，示範從植物蒸餾出...

上班發文批柯 廉政署科員申誡2次

廉政署派駐新北地方法院政風室陳姓科員，利用上班時間上PTT發文，寫出「吃屎柯粉」、「柯確診是他媽嘴臭報應啦 少說話多做事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。