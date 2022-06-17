陳其邁建議評估幼兒打疫苗 侯友宜：尊重專家決定

新北市長侯友宜今天受訪時，媒體詢及對高雄市長陳其邁建議中央評估讓5歲以下幼兒施打疫苗意見，他表示，尊重所有專家做了充分討論後再來下決定。

侯友宜今天上午前往三重區衛生所及區公所慰問，感謝基層醫護人員及防疫工作人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，默默堅守崗位的基層第一線防疫人員，全力執行各項防疫工作，共同守護市民的健康。

侯友宜接受媒體聯訪時，媒體詢及高雄市長陳其邁憂心兒童確診併發MIS-C（兒童多系統發炎症候群）或腦炎，建議中央評估讓5歲以下兒童接種疫苗。侯友宜表示，尊重所有專家做了充分討論後再來下決定。

至於入境居隔規定改為「3+4」，新北執行上是否有困難？他說，有一些枝節問題會反映，希望中央能明確規範清楚。

也有媒體詢及有資深媒體人稱多名指揮中心人員相繼確診，採用的「居家照護」、「快篩陽性視同確診」等措施，都是新北最先提出和推動的，是否應感謝、肯定一下侯友宜？他表示，防疫是大家一起努力、一起共同承擔、一起解決問題。

媒體也追問年底選舉議題，包括國民黨台北市長參選人蔣萬安找前新北市政府副發言人蔡畹鎣出任競選辦公室副發言人，被外界解讀是「雙北連線」。侯友宜表示，年輕人有自己的想法和選擇，他都表示尊重。

他也對民眾黨立委蔡壁如是否參選新北市長的問題表示，他是新北市長，最重要是做好防疫及市政工作，今年市政工作是任期最後一年，仍有還沒有做好的政見，還要加把勁做好，全力以赴。