全台唯一行動精油車 茶博館提煉草木香氣

新北市坪林茶業博物館與農委會林業試驗所合辦香氣島讀小旅行，全台唯一的行動精油車將在6月26日開到茶博館，示範從植物蒸餾出天然精油，還有植物採集、手作等五感體驗活動，帶領民眾從草木香氣中認識坪林。

新北市文化局表示，坪林是台灣重要水源保護區，純淨無汙染環境孕育多樣苔蕨林木如台灣油杉、雙扇蕨，以及台灣特有坪林秋海棠都能在此觀察到。坐落蓊鬱綠茵間茶博館也推廣自然生態教育，目前展出茶山學特展，便介紹許多坪林特色植物，結合行動精油車體驗，民眾可運用嗅覺、觸覺等5感體驗，用香氛療癒方式感受茶山文化。

茶博館在茶山學特展籌備階段與農委會林業試驗所合作，林試所授權珍貴植物圖像予館方展示外，研究人員也親自指導館員採集植物製成標本展出。

去年林試所打造行動精油車，載運蒸餾設備到各鄉鎮挖掘可萃煉成精油的特色植物，試行階段時便曾到坪林收集在地的柳杉蒸餾精油，並與茶博館團隊交流討論，盼行動精油車試驗成果做為發展在地精油產業參考，開啟香氣島讀小旅行活動契機。