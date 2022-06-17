永和蛋黃區密集住宅都更難解 居民忍惡臭更憂公安意外

新北市捷運頂溪站周遭生活機能佳，是永和的「蛋黃區」，在捷運站後的文化路9巷16弄至30弄之間，有大片兩層樓舊房，占地5.5公頃有近半個四號公園大。但巷弄狹窄，最窄僅1.5米，汙水無法接管，導致環境惡臭，救災車輛無法進入更成公安問題，目前只能靠都更。新北市府城鄉局表示，目前只能先評估並透過說明會協調，也不一定要等整片，若有一塊區域可以就先來做。

新北市府城鄉局多名人員昨與議員連斐璠前往會勘，連斐璠說，巷道只有2米寬左右，民眾都憂心消防及就醫安全，汙水接管成問題；附近民眾見狀也當場陳情，說都更等了好久，無法接管，也導致巷弄惡臭難聞。

新北市府水利局汙水下水道工程科長蔡建立說，當地巷道本身就窄，底下不只有雨水箱涵，還有台電、自來水、瓦斯及中華電信管線，要開挖也沒空間安置，只能等都更。

新北城鄉局長黃國峰說，除管線及救災問題外，最重要是該地區跟都市計畫倫理不一樣，很多計畫道路上方就是房屋，光靠住戶整合或開發可能有難度，必須靠大面積開發，才能讓道路還原，可能會以半強迫方式讓住戶參與，朝畫定策略性地區更新處理，但面積要夠大，至少要1公頃左右。

新北都更處更新事業科表示，該地區計畫道路上有建物，策略性更新地區來做也相對複雜，目前先評估，也希望召開說明會盡快整合住戶意見，不一定要等整片，若有一塊區域可以就先來做。

連斐璠說，現在關鍵在於計畫道路上的住戶，所以市府應該祭出容積獎勵，或者透過公部門主導，以策略性發展地區提高都更獎勵，才較有可能解決。

另外，該區還發現有一木造磚瓦房，住戶秦女士表示，現在下雨就漏水，自己做頂棚還被鄰居檢局。新北工務局回應，該建築為44年永和都市計畫實施後的既存違建，已規畫會勘，看在不違法情況下盡量協助住戶。

事實上，不只永和區，隔壁中和、新店及三蘆地區也都有類似問題，更怕有些長者社區找不到住戶，難以整合。