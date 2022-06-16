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邀產學齊推TOD、EOD 柯文哲：經費逾4000億元

中央社／ 台北16日電

台北市長柯文哲積極推動TOD、EOD計畫，今天邀集產、學界代表舉辦論壇，他說，未來15年TOD、EOD會是台北市最重要的硬體建設，經費超過新台幣4000億元，希望能一步步做下去。

台北市政府舉辦TOD（大眾運輸導向都市發展）及EOD（市有建物及用地整合運用導向都市發展）推動論壇，邀集交通運輸、都市計畫及教育領域專家學者，與市府相關單位代表共同與談，並回饋政策意見。

柯文哲致詞表示，未來15年，台北市最重要的硬體建設就是TOD及EOD，總經費估計超過新台幣4000億元，是很重要的都市計畫重整過程，不管他的任期剩下多久，都希望市政可以延續，一步步做下去，最後成功。

柯文哲指出，TOD要檢討台北捷運30年來有沒有要改進的地方，重新思考首都生活圈路網如何建構，像內湖人口過去30年增加4倍，但道路面積沒有增加，這就不是交通問題，而是都市計畫的問題。

柯文哲進一步指出，要改進的還有捷運與住宅共構，因為捷運能帶來人流與金流，應是與商場共構，且台灣花了6000億元做捷運系統，卻沒有建立自己的產業外銷世界各地，這些錯誤都要利用環狀線建設的機會重整。

EOD部分，柯文哲說，未來15年，台北市會有236所國中、小的校舍使用超過50年需要重建，希望在這個過程中加入社宅、停車場、托幼、托老、里辦或活動中心等社區需求，讓整個學區一起變好，而這個商機不會少於2000億元。

柯文哲指出，艋舺學園是一個模型，加入TOD及EOD的概念，讓周邊居民眼睛為之一亮，讓市民相信這些願景是可行的。

台北市副市長蔡炳坤接受媒體聯訪補充，艋舺學園包含西園國小、雙園國小、萬華國中、華江高中及南海實驗幼兒園，共4校1園，初步規劃將會導入托嬰、托幼、社區大學及銀髮族空間，EOD部分還有永春及永吉併校的雙永國小、大同高中及長春國小、忠義國小改建而成的教育社福園區，共4案已開始進行。

台北市長 柯文哲 捷運

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