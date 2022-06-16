汐止疫苗站再度開張 長輩打疫苗送宣導品

新冠疫苗持續施打中，汐止區厚德山光市民活動中心疫苗站今(16)日再度開張，每天預計要打2000人，連續三天，隨到隨打，大人小孩都可以，而65歲以上長輩，打完疫苗還有商品券及快篩劑可以拿，一早就有不少民眾排隊打疫苗。

汐止區長陳健民表示，從6/16日開始連續三天，在汐止區厚德山光市民活動中心提供第一劑到第四劑的疫苗接種，這次提供的是莫德納及BNT兩種疫苗，6-11歲的小朋友，還有12歲以上，只要是要接種一到四劑的，都可以先行上網預約或是現場也提供隨到隨打，現場是由雙和醫院提供服務。

厚德里長陳有諒說，活動中心從今天開始疫苗站開打，施打一、二、三劑，以及65歲以上或原住民55歲以上第四劑，這幾天有配合宣導，可以網路預約或是隨到隨打都可以，另外，還有加碼如果有來打疫苗，符合資格有贈送禮券500元、還有新北市2支快篩試劑再加上中央的，新北市的長輩總共可以領到4支快篩劑。

陳健民指出，第一天開打有到現場去看，早上八點的時候已經有七、八十位長輩排隊，也鼓勵長輩要拖打一、二、三、四劑，新北市65歲以上長輩，有提供4支快篩試劑及5百元商品券。