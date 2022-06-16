汐止新台五路修修補補 七月要全面重鋪

新台五路是汐止重要的聯外道路，不過，汐止多雨路面容易龜裂坑洞，長期以來修修補補，路面依舊不平整，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，規劃從連興街到福安街口的新台五路，預計今年的七、八月就要全面重鋪。

新北市議員廖先翔表示，新台五路是汐止的主要幹道，最近這幾個月下雨的頻率非常的高，多雨就造成柏油路面的損壞比較頻繁，所以，都會有局部的補丁或是龜裂的情形，再加上之前有方面修補，整條路不平整，因此，找市府養工處評估，新台五路部分路段是不是可以一次性全車道整個路段重鋪，提供用路人更好的用路環境。

民眾說，新台五路的人車真的很多，可是沿線道路很多都是修修補補，不但人通行不方便，騎車更不安全，如果能夠重鋪是最好的。

廖先翔指出，目前要施作的範圍大概從福安街口到連興街口，大概有一公里長度，到時候會再跟管線單位協調，是不是有開挖的計劃，如果有的話，就部分路段先做，等到管線單位確定做或不做，如果要做就等管線單位先做完再一次進場施作，沒有疑義的部分，比較不會有管挖工程申請的就可以先做，預計七、八月就會進場施作。